Sektör ile Buluşma Etkinliği 7. Kez Düzenlendi

Ağırlıklı olarak İnsan Kaynakları olmakla birlikte, işletmelerin çeşitli departmanlarındaki yönetici ve üst düzey yöneticileri ile bir araya gelen Otel Yöneticiliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans öğrencileri, staj ve çalışma olanaklarını öğrenme ve ilk başvurularını yapma fırsatı elde ettiler.

"Sektör ile Buluşma" etkinliğinin yedincisi Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü'nde gerçekleşti. Yaklaşık 60 işletmenin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, zorunlu yaz dönemi ve ileri düzey stajlarını gerçekleştirecekleri işletmelerle görüşmelerini yaptılar ve geleceğe yönelik hedefleri için deneyimli sektör temsilcilerinden fikir aldılar. Mezun olacak öğrenciler ise işe alım olanakları ve şartları konusunda görüşme fırsatı yakaladı.

'VII. Sektör ile Buluşma' etkinliğinde ağırlıkla Accor, Hilton Worldwide, Marriott International, Radisson Blu Hotels, Four Seasons, InterContinental Hotels Group, Kempinski Hotels, Mandarin Oriental,Six Senses Hotels, Resorts, Spas, Shangri-La Hotels & Resorts gibi uluslararası otel grupları hazır bulundu. Ayrıca The Marmara Hotels, Divan Group, Dedeman Hotels & Resorts,Maxx Royal Resorts, Avantgarde Collection gibi yerli otel zincirleri yanında Hillside Beach Club, Nikki Beach Resort, Biblos Resort Alaçatı gibi seçkin oteller de yer aldı. Ayrıca yiyecek içecek sektörünün öncü kuruluşları arasındaki D.ream, Shaya, Turkish Do & Co, Frankie, Sunset Grill & Bar, Şans Restaurant, Çiya Kebap, Eataly, Beyaz Fırın, Petit Pain, Od Urla da öğrencilerle bir araya geldiler. Bu yıl farklı olarak Doluca ile otelcilik teknolojilerindeki öncü işletmeler olan Talya Bilişim ve Hotel Linkage da bilişim alanındaki istihdam olanaklarını öğrencilerle paylaştılar. Etkinliğin bu yıl odaklandığı en önemli konu ise, teknoloji ve yenilikçilik odaklı yeni öğrenim programının bir bölümü olarak, otel yöneticiliği ve gastronomi alanında öncü bir girişim olan, çeşitli departmanlar arası rotasyon ve gölge yönetici süreçlerini de içeren ve öğrencilerin son akademik dönemlerinde gerçekleştirecekleri bütünleşik İleri Düzey Staj ve Endüstri Projesi programının tanıtımı oldu.

"Sektörlerle ve yaşamla iç içe eğitim felsefesi"

Otel Yöneticiliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programları öğrencilerini öncelikli olarak stajlara kabul eden ve mezunları istihdam eden sektör paydaşlarına teşekkürlerini sunan Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü M. Teoman Alemdar konuyla ilgili şunları söyledi:

"Üniversitemiz sadece ülkemizde değil, dünya çapında gençlerimizin istihdam edilmesini sağlayan bir eğitim modelini başarıyla icra ediyor. Bu başarıda araştırma odaklı görev yapan akademik kadromuzun çalışmalarının ve sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik uygulamalı eğitim vermenin katkısı çok büyük. 2019-2020 akademik yılı itibarı ile eğitim programlarımızı, yapay zeka ve robotik uygulamaları ile güçlendirerek, öğrencilerimizi dijital çağa hazırlamayı planlamaktayız. Yine sektörün talebi üzerine ilerici bir staj anlayışı ile mezun adaylarımızı üniversite eğitimlerinin son yılında, mentorluk ve "shadowing" kavramları eşliğinde iş hayatına entegre etmek için sektör paydaşlarımız ile çalışmaktayız. Gerek Otel Yöneticiliği gerekse Gastronomi alanında profesyonel hayatta gerekli olan tüm bilgi ve becerileri kazandıracak bir yapıya sahip olan Mükemmellik Merkezimiz, dört adet uygulamalı otel odası, misafir kabul ve rezervasyon alanları ile Le Cordon Bleu şef eğitmenlerinin Le Cordon Bleu eğitim materyalleri ve teknikleriyle, mutfak sanatları derslerini verdikleri gastroditoryum, demo mutfağı, pastane, çok amaçlı mutfak, duyusal analiz laboratuvarı ve ana mutfak olmak üzere farklı uygulama alanları ile öğrencilerimize uygulamalı eğitimin tüm olanaklarını sunuyor. Gerçek sektör koşullarına en yakın şekilde verilen uygulamalı eğitimler ve stajlar ile Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin sektöre hazır, deneyimli ve tam donanımlı olarak mezun olmalarını sağlıyoruz."

Yapılan çalışmaların Özyeğin Üniversitesi'nin 'sektörlerle ve yaşamla iç içe eğitim felsefesi' doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk "Öğrencilerimizin öğrenim gördükleri alan ne olursa olsun, sadece akademik eğitimle sınırlı kalmayarak, eğitimlerini mutlaka gerçek dünyada, iş dünyasında, sektörlerde yaptıkları pratik ve uygulamalı eğitimlerle pekiştirmelerine özen gösteriyoruz. Öğrencilerimiz hazırlık sınıfından itibaren okurken çalışmaya, yazları staj yapmaya ve kariyerlerini üniversitemizdeki ilk dönemlerinden itibaren planlayarak bu planlarını gerçekleştirmek için kendilerini farklılaştıran yetkinlikler kazanmaya ve deneyimler edinmeye başlıyorlar. Henüz staj yaparken işverenleri tarafından da fark edilen özellikleri ve mezun oldukları anda sektörlerde tercih edilen adaylar olmaları bizim için en büyük gösterge oluyor. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen 'Sektör ile Buluşma' etkinliğimiz de bu eğitim felsefemizin bir uzantısıdır ve öğrencilerimizin ufkunu açarak, her yıl sektör temsilcileriyle buluşmalarını sağlamaktadır" dedi.

