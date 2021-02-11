Seksi dansı başına iş açtı! Ünlü spiker Hande Sarıoğlu'nun işine son verildi
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Seksi dansı başına iş açtı! Ünlü spiker Hande Sarıoğlu'nun işine son verildi

11.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:51
Seksi dansı başına iş açtı! Ünlü spiker Hande Sarıoğlu'nun işine son verildi

Sosyal medya hesabından dans ettiği anları paylaşan Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun işine son verildiği iddia edildi. Peki Hande Sarıoğlu kimdir? İşte ayrıntılar...

Medyaradar'da yer alan habere göre Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun paylaştığı dans videosu HaberTürk yönetiminde rahatsızlığa neden oldu.& ;

YÜZÜNÜN YARISINI PEÇE İLE KAPATTI

Evindeki doğal hallerini sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu'nun, son olarak yüzünün yarısını peçe ile kapatarak dans ettiği bir videosunu takipçileriyle paylaşması HaberTürk yönetimini kızdırdı.



Kaynak: Snob Magazin

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