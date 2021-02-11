Seksi dansı başına iş açtı! Ünlü spiker Hande Sarıoğlu'nun işine son verildi

Medyaradar'da yer alan habere göre Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun paylaştığı dans videosu HaberTürk yönetiminde rahatsızlığa neden oldu.& ;





YÜZÜNÜN YARISINI PEÇE İLE KAPATTI

Evindeki doğal hallerini sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu'nun, son olarak yüzünün yarısını peçe ile kapatarak dans ettiği bir videosunu takipçileriyle paylaşması HaberTürk yönetimini kızdırdı.

Kaynak: Snob Magazin