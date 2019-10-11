"Seksenler" yeniden seyirciyle buluştu

11.10.2019 21:44

TRT 1'in sevilen dizisi "Seksenler" yeni bölümleriyle yeniden seyirciyle buluştu.

Yapımda rol alan oyuncular, yeniden çekimine başlayan dizinin ekibi ve davetlilerle birlikte diziyi izledikleri etkinlik öncesinde, AA muhabirine açıklama yaptı.

Yapımcı Birol Güven, üç yıl ara verdikten sonra tekrar ekranlara dönmenin çok fazla dizinin başına gelmediğini belirterek, "Seyircinin talebi vardı. TRT yönetimi de bu talebe cevap verdi. Biz de hazırdık. Belki TRT tarihinde de bir ilktir." dedi.

Oyuncu kadrosunun yüzde 95 oranında aynı olduğunu anlatan Güven, çok sayıda yeni oyuncunun da diziye katıldığını söyledi.

Güven, dizinin yeni sezon bölümlerine ilişkin, "Yeni Seksenler eskisi kadar güzel olmak ama eskisi olmamak zorunda. Arşivde çok bölüm var ama onlardan farklı olmak zorundayız. Onlardan farklı olurken çok büyük yenilik yaparak da seyirciyi yabancılaştırabiliriz. O yüzden dozumuzu çok iyi ayarlamalıyız." ifadelerini kullandı.

"Tekrar beraber olmak çok büyük bir keyif"

Oyuncu Şoray Uzun da ara verdikleri üç senede insanlardan çok defa dizinin yeniden başlaması isteğini işittiğine dikkati çekerek, "Gün bugünmüş, hayırlı uğurlu olsun. Zaten ekip olarak kopmamıştık. Tekrar sete gitmek ve her gün beraber olmak, çok büyük bir keyif, çok mutluyuz o yüzden." diye konuştu.

Oyuncu Rasim Öztekin ise dizi oyuncuları, set ekibi ve seyirciler olarak tekrar bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu aktararak, "Ben ilk defa bir dizi bittikten sonra birbirinden kopmayan bir ekip gördüm. Gerçekten biz 3 senedir hala birbirimizle görüşüyorduk. Bunun da altı sene boyunca iyi bir aile olduğumuzun kanıtı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yapımcılığını Birol Güven'in, senaryosunu Güven ve MinT yazar ekibinin üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay oturuyor.

Yayınlandığı dönem büyük beğeniyle izlenilen, tekrar yayınlarıyla takip edilmeye devam edilen dizi, usta oyuncu kadrosuyla hafta içi her gün haber bülteni öncesi ekranlara gelecek.

Dizinin oyuncu kadrosunda Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol ve Osman Büyükercan yer alıyor.

Kaynak: AA