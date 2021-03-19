Seksenler Hulusi kimdir? Seksenler Hulusi gerçek adı ne? İrfan Kangı kimdir, kaç yaşında?
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Seksenler Hulusi kimdir? Seksenler Hulusi gerçek adı ne? İrfan Kangı kimdir, kaç yaşında?

19.03.2021 20:18 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:30
Seksenler Hulusi kimdir? Seksenler Hulusi gerçek adı ne? İrfan Kangı kimdir, kaç yaşında?

Uzun yıllardır TRT ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisi hem komedi hem de romantikliği içinde barındırmakra. Peki, Seksenler Hulusi kimdir? Seksenler Hulusi gerçek adı ne? İrfan Kangı kimdir, kaç yaşında?

Nostalji türünde olan ve çok sevilen Seksenler Hulusi kimdir? Seksenler Hulusi gerçek adı ne? İrfan Kangı kimdir, kaç yaşında?

SEKSENLER HULUSİ KİM?

Seksenler dizisinde Hulusi karakteri dikkat çekmekte. 8 yıldır TRT ekranlarında yayınlanan Seksenler Hulusi kimdir? Seksenler Hulusi gerçek adı ne? Başarılı oyuncuİrfan Kangı, Hulusi karakterine hayat vermekte.

İRFAN KANGI KİMDİR?

İrfan Kangı, Türk sunucu, oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezundur. Birçok okul ve kültür merkezlerinde tiyatro eğitmenliği yapmıştır. Aynı yıllarda radyoculuğa başlamış çeşitli radyo kanallarında yöneticilik ve programcılık yapmıştır. Vikipedi

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 20:41:13. #1.14#
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