Seksenler "Fehmi" neden yok? "Fehmi" Seksenler'den ayrıldı mı? Rasim Öztekin Seksenler dizisinden ayrıldı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Seksenler "Fehmi" neden yok? "Fehmi" Seksenler'den ayrıldı mı? Rasim Öztekin Seksenler dizisinden ayrıldı mı?

22.02.2021 17:06 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:09
Seksenler

Yıllardır TRT ekranlarında yediden yetmişe herkesin severek izlediği Seksenler dizisinde Fehmi karakterinin olmamasını izleyicilerin dikkatini çekti "Fehmi" Seksenler'den ayrıldı mı? Seksenler "Fehmi" neden yok? Rasim Öztekin Seksenler dizisinden ayrıldı mı? gibi soruları ve merak ettirdi.

Seksenler dizisinde evin keyfine düşkün, ağır sakin Fehmi Babası rolünü Rasim Öztekin canlandırıyor. Dizinin sevilen karakterinin son bölümlerde olmaması seyircileri üzerken, "Fehmi" Seksenler'den ayrıldı mı? Seksenler "Fehmi" neden yok? Rasim Öztekin Seksenler dizisinden ayrıldı mı? sorularını da gündeme getirdi.

"FEHMİ" SEKSENLER'DEN AYRILDI MI?

Rasim Öztekin 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Sayısız dizi ve filmde rol alan Rasim Öztekin aynı zamanda oyuncu Büşra Pekin'in babasıdır. Gora Cem Yılmaz ile birlikte oynadığı en çok izlenen filmlerinden biridir. Seksenler dizisindeki Fehmi rolü oldukça şefkatli, hem eşine hem çocuklarına karşı duygusal ve babacan tavırlı bir aile reisidir. "İcat çıkarma" en bilindik lafıdır.

Seksenler Fehmi karakterini canlandıran Rasim Öztekin sosyal medya hesabından "İcat Çıkarmayın! Seksenlerdeyim!" paylaşımı yaparak diziden ayrılmadığını duyurdu. Yalnızca bir süre kendi sağlığını riske atmamak ve kronik rahatsızlığı olduğu için virüse yakalanma riskini ortadan kaldırmak için dizinin birkaç bölümünde yer almayacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ersun Yanal Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seksenler "Fehmi" neden yok? "Fehmi" Seksenler'den ayrıldı mı? Rasim Öztekin Seksenler dizisinden ayrıldı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 17:09:34. #1.15#
title