Seks skandalları ve mali krizin gölgesindeki kadın iç giyim markası Victoria's Secret satılıyor

20.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:52

Dünyaca ünlü kadın iç giyim markası Victoria's Secret'in hisselerinin yarıdan fazlası el değiştiriyor.



İç giyim markasının çatı şirketi L Brands tarafından yapılan açıklamaya göre Amerikan yatırım şirketi Sycamore hisselerin yüzde 55'ini 525 milyon dolar karşılığında satın alacak. Ohio merkezli L Brands ise Victoia's Secret'ın yüzde 45'lik payını elinde tutmayı sürdürecek fakat şirketin kurucusu ve CEO'su Leslie Wexner görevine son verecek. Euronews.com'da Görüntüle