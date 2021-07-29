Seks oyuncaklarını kullandığını itiraf etti

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen ünlü oyuncu Megan Fox, gençlik yıllarında seks oyuncaklarını kullandığını itiraf etti. İşte detaylar...

10 yıllık eşi ve 3 çocuğunun babası Brian Austin Green'den geçtiğimiz yıl boşanan Megan Fox (35), rapçi Machine Gun Kelly ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Transformers serisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Megan Fox, ABD'de bir TV programına katıldı.

Fox, 20'li yaşlarında seks oyuncaklarını kullandığını itiraf etti.

"ARZULARIMI TATMİN EDEBİLMEK İÇİN..."

Megan Fox, "Genç olduğum yıllarda arzularımı tatmin edebilmek için seks oyuncaklarını kullanıyordum. Özellikle stresli olduğum zamanlarda bu oyuncaklar benim sığındığım limanımdı" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü Amerikalı manken ve oyuncu Megan Fox, belgesel çekimi için 2018 yılında Türkiye'ye gelmişti. Fox, Çanakkale ve İstanbul'da büyük ilgi görmüştü.

Kaynak: Snob Magazin