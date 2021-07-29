Seks oyuncaklarını kullandığını itiraf etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seks oyuncaklarını kullandığını itiraf etti

Seks oyuncaklarını kullandığını itiraf etti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen ünlü oyuncu Megan Fox, gençlik yıllarında seks oyuncaklarını kullandığını itiraf etti. İşte detaylar...

10 yıllık eşi ve 3 çocuğunun babası Brian Austin Green'den geçtiğimiz yıl boşanan Megan Fox (35), rapçi Machine Gun Kelly ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Transformers serisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Megan Fox, ABD'de bir TV programına katıldı.

Fox, 20'li yaşlarında seks oyuncaklarını kullandığını itiraf etti.

"ARZULARIMI TATMİN EDEBİLMEK İÇİN..."

Megan Fox, "Genç olduğum yıllarda arzularımı tatmin edebilmek için seks oyuncaklarını kullanıyordum. Özellikle stresli olduğum zamanlarda bu oyuncaklar benim sığındığım limanımdı" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü Amerikalı manken ve oyuncu Megan Fox, belgesel çekimi için 2018 yılında Türkiye'ye gelmişti. Fox, Çanakkale ve İstanbul'da büyük ilgi görmüştü.

Seks oyuncaklarını kullandığını itiraf etti
Seks oyuncaklarını kullandığını itiraf etti
Seks oyuncaklarını kullandığını itiraf etti
Seks oyuncaklarını kullandığını itiraf etti
Seks oyuncaklarını kullandığını itiraf etti

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Bilgiç Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Derya Uluğ Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Aytaç Kara Mesut Özil Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seks oyuncaklarını kullandığını itiraf etti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 20:17:22. #1.16#

title