'Seks her yaşta önemli midir?' sorusuna öyle bir cevap verdi ki

"Mastürbasyon yaparken anneme yakalandım" açıklamasıyla uzun süre konuşulan şarkıcı İrem Derici, Instagram'da hayranlarıyla soru-cevap yaptı. Derici, 'Seks her yaşta önemli midir?' sorusuna ilginç bir cevap verdi. Haydar Dümen'in fotoğrafını paylaşan Derici, "Hatta kalın lütfen, aktarıyorum" ifadesine yer verdi.