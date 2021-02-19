'Seks her yaşta önemli midir?' sorusuna öyle bir cevap verdi ki
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'Seks her yaşta önemli midir?' sorusuna öyle bir cevap verdi ki

19.02.2021 16:10 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:02
'Seks her yaşta önemli midir?' sorusuna öyle bir cevap verdi ki

"Mastürbasyon yaparken anneme yakalandım" açıklamasıyla uzun süre konuşulan şarkıcı İrem Derici, Instagram'da hayranlarıyla soru-cevap yaptı. Derici, 'Seks her yaşta önemli midir?' sorusuna ilginç bir cevap verdi. Haydar Dümen'in fotoğrafını paylaşan Derici, "Hatta kalın lütfen, aktarıyorum" ifadesine yer verdi.

Sosyal medya paylaşımları ve iddialı çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici, takipçileriyle soru cevap yaptı. Derici'ye gelen seks sorusu güldürdü.

Kaynak: Snob Magazin

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