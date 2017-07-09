Sekreter Olarak Başladıkları İşte Tamir Ustası Oldular

Erzurum'da yaşayan Rüveyda Önalan ve Şeyda Şener, sekreter olarak başladıkları işte zaman içerisinde tamir ustası oldular. Tamir işinin sadece erkeklere özel olmadığını belirten iki genç kız, kadınların bütün işleri yapabileceklerini söylediler.



Erzurumlu Rüveyda Önalan (23) ve Şeyda Şener (19) sekreter olarak başladıkları iş yerinde, tamirata ilgi duymaları üzerine bu alana yöneldi. İlk önce hobi olarak başladıkları tamir işinde zamanla usta oldular. İş yerine gelen televizyon, ütü ve küçük ev eşyalarını tamir ettiklerini ifade eden iki genç kız ileride kendilerine ait atölye açmak istediklerini kaydettiler.



"Tamir işleri bende merak uyandırdı"



Atatürk Üniversitesi Gıda Teknikerliği bölümünden mezun olduğunu ve 2 yıldır tamir üzerine kurulan iş yerinde çalıştığını anlatan Rüveyda Önalan, "Öncelikle iş yeri sahibimiz Necdet beyin televizyon tamirlerine baktığımda bende merak uyandı. İlk olarak izlemeye başladım, sonra da tamir işine girdim ve daha da isteğim arttı. Eskiden patronumuz bakarken bu işe şimdi tamirleri, yazılım işlerini ben yapıyorum. İlk sekreter olarak başladım ama tamirat beni cezbettiği için bu alana yöneldim" diye konuştu.



"İleride kendi atölyemi açmak istiyorum"



Şeyda Şener ise iş yerinde küçük ev aletlerini tamir ettiğini belirterek, "19 yaşındayım. 1 yıldır bu iş yerinde çalışıyorum. Sekreterlik olarak başladım ama sonra ustam aracılığıyla tamirat işlerine yöneldim. Küçük ev aletlerini tamir etmekte çok hevesliyim. İleride de kendi atölyemi açmak istiyorum. Bundan sonra hanımların bozuk ev aletleri bana emanet" dedi.



İş yeri sahibi Necdet Kaptan da 4 bayan ve 10 erkek elemanla çalıştıklarını, bayan çalışanların bütün sektördeki işleri yapabileceğini söyledi. - ERZURUM