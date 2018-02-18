Sekom, Güvenlik Alanında Neler Yapıyor?

Sekom Satış Yöneticisi Ceren Sarıkaya, Sekom'un güvenlik alanında neler yaptığını Wise TV'ye açıkladı.

Uya'yı satın aldıktan sonra, birlikte güvenlik alanında güzel işler yapmaya başladıklarını ifade eden Sarıkaya, güvenlik alanında birçok üretici ile birlikte çalışarak projeler ürettiklerini ve güvenlik alanı olmadan bir IT firmasının düşünülemeyeceğini belirtti.