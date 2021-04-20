Sekmen'in amatör ruhu canlandırmasını önemsiyoruz
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Sekmen'in amatör ruhu canlandırmasını önemsiyoruz

Sekmen'in amatör ruhu canlandırmasını önemsiyoruz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen'in alt yapı ve amatör futbol kulüplerine el atmasını takdirle karşıladıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Başkan Sekmen'in amatör futbol ve spor ruhunu canlandırma gayretlerini önemsiyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen'in alt yapı ve amatör futbol kulüplerine el atmasını takdirle karşıladıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Başkan Sekmen'in amatör futbol ve spor ruhunu canlandırma gayretlerini önemsiyoruz" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kentte amatör futbolun yanı sıra amatör spor branşlarına yardım ve destek elini uzatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i takdir ettiklerini söyledi.

Erzurum Valisi Okay Memiş öncülüğünde kurum olarak amatör spor branşlarına her zaman destek verdiklerini ve kurumun tesislerinin kapılarını sporculara ve spor kulüplerine açtıklarını belirten Taşkesenligil, başta 3 Temmuz Stadı olmak üzere alt yapı için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in verdiği desteğin takdire şayan olduğunu söyledi.

Sporda ve futbolda profesyonelliğe giden yolda amatör sporun çok önemli olduğuna dikkat çeken Taşkesenligil, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, göreve geldiği günden beri en büyük paydaşlarımızdan biri oldu. Erzurumspor'umuz iç in yaptıkları ortada. Her zaman sporun ve sporcunun yanında" dedi.

3 Temmuz stadı için teşekkür ediyoruz

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 3 Temmuz Stadı'nın sentetik çim zemininin tek saha haline getirilmesi ve eksik olan kulüp binalarının tamamlanması için Gençlik ve Spor Bakanlığından çıkarılan ödenek konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in büyük rolü olduğuna dikkat çeken Taşkesenligil, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığı görüşme sonrası bakanımız gerekli olan ödeme konusunda desteğini verdi. 3 Temmuz Stadı'nda yapacağımız yatırım hamlesi için Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, ildeki yatırımlarımızda bize her zaman öncülük eden Sayın Valimiz Okayl Memiş ile her zaman destekçimiz olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e teşekkür ediyoruz" şeklinden konuştu.

Amatör futbolda topyekun seferberlik

Aynı zamanda Mavi-beyazlı kulübün Onursal Başkanı olan Mehmet Sekmen'in futbol altyapısı projesi sayesinde gelecekte Erzurumspor'un ligde zirveye yerleşeceğinin en güzel kanıtı olacağının altını çizen GSİM Müdürü Taşkesenligil, "Amatör kulüplerin önemsenmesi gerekir. Yeni kulüplerin kurulması yerel yönetimlerin bunları desteklemesi, hatta her belediye ve kaymakamlığın birer ikişer kulübünün olması, topyekun bir spor seferberliği başlatmak mümkündür. Büyükşehir Belediye Başkanımızın amatör ruhu canlandırmak İçin yaptığı desteği önemsiyoruz. Biz Erzurum şehir olarak ancak bu ruhla bu sporcuları profesyonelliğe hazırlayabiliriz. Malzemeniz olmadan hiç bir işte sonuca varamazsınız. Bu anlamda amatör futbol kulüplerimize malzeme desteğinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Sekmen'in amatör ruhu canlandırmasını önemsiyoruz
Sekmen'in amatör ruhu canlandırmasını önemsiyoruz
Sekmen'in amatör ruhu canlandırmasını önemsiyoruz
Sekmen'in amatör ruhu canlandırmasını önemsiyoruz
Sekmen'in amatör ruhu canlandırmasını önemsiyoruz
Sekmen'in amatör ruhu canlandırmasını önemsiyoruz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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