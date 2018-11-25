Sekmen: "Daha Büyük Hedeflerle Kalkınma Seferberliğimiz Devam Edecek"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Her alanda gelişen ve kalkınan şehrimizi dün olduğu gibi bugün de el ve gönül birliğiyle hep birlikte daha büyük hedeflere taşıyacağız" dedi.

Devlet Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Sekmen, "Sadece Türkiye'nin değil bütün mazlum milletlerin umudu olan Devlet Başkanımız, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu ulvi vazifede yeniden bizlere gösterdiği imkan nedeniyle şükranlarımı arz ediyorum" dedi. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu aziz davaya duyduğumuz ilk günkü aşkla, durmadan, yorulmadan, daha büyük azim ve kararlılıkla 'Önce Millet, Önce Memleket' şiarımızla Liderimiz Sayın Erdoğan'ın Türk Belediyecilik Tarihi'nde elde ettiği kazanımları ilke edinerek, çalışacak, çalışacak ve daha çok çalışacağız. Gönül belediyeciliğimiz ilkesiyle halkımızın hizmetkarı olduğumuzu bir an bile aklımızdan çıkarmadan istikrar ve güvenin teminatı AK Parti'mizin 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' felsefesiyle Erzurum'u bölgesinde lider bir kent yapmak için var gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve şehrimizi kalkındırmaya devam edeceğiz." Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Erzurumlu olmak şeref ve onurların en güzelidir. Dün olduğu gibi bugün de 'Gönül Belediyeciliği' şiarıyla nasıl ki Erzurumspor'u zirveye taşıdıysak aziz hemşehrilerimizin dua ve desteğiyle, AK Dava'mızın neferi AK Yürekli kıymetli teşkilatımızla birlikte Erzurum'u yeni hedeflerle, daha büyük mega ve dev projelerle buluşturmaya devam edeceğiz." - ERZURUM