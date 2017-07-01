Sekizinci Kattan Düşen Kadın Ağır Yaralandı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, 8. kattaki evlerinin balkonundan düşen kadın ağır yaralandı.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, 8. kattaki evlerinin balkonundan düşen kadın ağır yaralandı.
Soğuksu Caddesi'nde anneannesiyle yaşayan zihinsel engelli Mehtap Dede (33), sekizinci kattaki evlerinde balkondan bakarken dengesini kaybedip düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dede, Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Dede, buradaki müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Dede'nin düştüğünü gören ailesi, büyük üzüntü yaşadı.