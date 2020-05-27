"Sekizgen cami" uzun bir aradan sonra cuma namazına hazırlanıyor
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"Sekizgen cami" uzun bir aradan sonra cuma namazına hazırlanıyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklularda kullanılan, Türk otağ çadırından esinlenilerek inşa edilen sekizgen mimarisi ve kubbesiyle Türkiye'de tek olma özelliğine sahip Akçakoca Camisi uzun bir aradan sonra kılınacak ilk cuma namazına hazırlanıyor.

27.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:36

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklularda kullanılan, Türk otağ çadırından esinlenilerek inşa edilen sekizgen mimarisi ve kubbesiyle Türkiye'de tek olma özelliğine sahip Akçakoca Camisi uzun bir aradan sonra kılınacak ilk cuma namazına hazırlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde cuma namazının kılınmaya başlanacağının duyurulması üzerine Akçakoca Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Projesi Ergün Subaşı tarafından tasarlanan ve bir benzeri sadece Pakistan'da bulunan Selçuklu kıl çadırlarından esinlenilerek tasarlanan çatı örtüsüne sahip cami, ekipler tarafından en ince ayrıntısına kadar dezenfekte edildi.

Batı Karadeniz bölgesinin en önemli turizm alanı olan ilçede 5 bin kişi kapasiteli, 5 bin metrekareye inşa edilen cami aynı zamanda turistlerin de büyük ilgi gösterdiği önemli bir konumda yer alıyor. Özellikle mihraptan minbere, halı deseninden ağaç işlemelere kadar iç yapısı da sekizgen şekilde dizayn edilen cami misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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