"Sekizgen cami" uzun aradan sonra sabah namazında cemaatine kavuştu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, camilerde 5 vakit namazın cemaate açıldığını duyurması üzerine, tarihi Akçakoca Merkez Camisi'nde sabah namazı kılındı.
24.06.2020 07:05 | Son Güncelleme: 24.06.2020 07:12
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, camilerde 5 vakit namazın cemaate açıldığını duyurması üzerine, tarihi Akçakoca Merkez Camisi'nde sabah namazı kılındı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklular'da kullanılan, otağlardan esinlenilerek inşa edilen sekizgen mimarisi ve kubbesiyle Türkiye'de tek olma özelliğine sahip Akçakoca Camisi, uzun aradan sonra kılınan sabah namazında cemaatine kavuştu.
Çok yoğun olmadığı gözlenen camide namaz kılan vatandaşlar, sabah namazını cemaatle kılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.
Kaynak: AA