Sekiz yıldır kapalı olan İznik Müzesi kapılarını açıyor
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Sekiz yıldır kapalı olan İznik Müzesi kapılarını açıyor

Sekiz yıldır kapalı olan İznik Müzesi kapılarını açıyor Bursa'nın İznik ilçesinde restorasyon sebebiyle 8 yıldır kapalı olan İznik Arkeoloji Müzesi'nde çalışmalar tamamlandı.

28.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:19

Sekiz yıldır kapalı olan İznik Müzesi kapılarını açıyor

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde restorasyon sebebiyle 8 yıldır kapalı olan İznik Arkeoloji Müzesi'nde çalışmalar tamamlandı. Müze 8 yıl aradan sonra kapılarını temmuz ayının ilk haftası ziyarete açıyor. Müzede Osmanlı dönemi İznik işi çiniler ile İslam eserleri sergilenecek.

Bursa'nın tek ulusal müzesi İznik'te. Restorasyon nedeniyle 8 yıldır kapalı olan İznik Müzesi temmuz ayının ilk haftası kapılarını ziyarete açıyor. Adı Türk İslam Eserleri Müzesi olarak değiştirilen müzenin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'unda katılması bekleniyor.

Restorasyonun ardından teşhir salonlarının da hazırlandığı müzede 3 oda bir salon bulunmakta. Müze içinde Osmanlı ve Selçuklu dönemi İznik işi çok sayıda çini vitrinlerde yerini alırken, yine Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait sosyal hayatla ilgili eserler bulunuyor.

Müzede bulunan 15 bine yakın arkeoloji eserleri içinde ilçenin güneyinde tarihi Yenişehir Kapı mevkiinde bulunan vakıflara ait araziye bina yapılacak. Binanın yapımı için projelendirmenin sürdüğü öğrenildi. Yeni yapılacak olan Arkeoloji müzesinde Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı eserleri sergilenecek. Bu eserler; sütun başlıkları, lahitler, kabartmalar, ambonlar, steller, yazıtlar, çörtenler, altın, bronz, gümüş sikkeler ve yine altın süs eşyalarından oluşuyor. Müzede 15 bin 59 adet eser bulunuyor.

İznik Müzesi

Sultan I. Murat'ın annesi Nilüfer Hatun'un anısına 1388 yılında imarethane olarak inşa edildi. 14. Yüzyıl Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Osmanlı Mimarisinde ilk kez ters "T" planlı olarak yapılmış imarettir. Bina üç sıra tuğla bir sıra taş biçiminde inşa edilmiş olup zengin ve renkli bir taş ve tuğla işçiliğine sahiptir.

Yapı, kubbe ve tonozların örttüğü sütun ve payelerin taşıyıcı oldukları bir revakla başlar. Üzerinde kitabe bulunan bir kapı ile ana bölüme girilir. Ana bölüm, merkezinde bir aydınlatma feneri bulunan bir kubbe ile örtülüdür. Ana bölümden üzerileri birer kubbeyle örtülü yan mekanlara geçilir.

Nilüfer Hatun İmareti, Cumhuriyet döneminde değişik gereksinmeler için depo olarak kullanılmış ve 1960 yılında restore edilerek aynı yıl müze olarak ziyarete açılmıştır. Müzede İznik ve çevresinde toplanan prehistorik dönemden Osmanlı dönemine kadar olan çeşitli buluntular ile Ilıpınar, Roma Tiyatrosu, İznik Çini Fırınları kazılarında çıkarılan eserler yer almaktadır.

Sekiz yıldır kapalı olan İznik Müzesi kapılarını açıyor

Kaynak: İHA

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