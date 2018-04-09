Sekiz Maddede Lale Resmi Nasıl Çekilir?
Nisan ayı boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kutlanan Lale Festivali kapsamında İstanbul sokakları ve parkları, birçok etkinliğin adresi olurken lalelerin fotoğraflarını çekmeyi sevenler için de büyük bir fırsat sunuyor.
Nisan ayı boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kutlanan Lale Festivali kapsamında İstanbul sokakları ve parkları, birçok etkinliğin adresi olurken lalelerin fotoğraflarını çekmeyi sevenler için de büyük bir fırsat sunuyor.
Kaynak: Dunya.com