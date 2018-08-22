Sekiz Askerin İlticasını Kabul Eden Yunanistan'a Hükümetten İlk Tepki: 'Yunan Yargısı Darbecileri...

Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz askerin iltica talebini kabul etti. Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, Danıştay Kurulu'nun nihai karar sonrası Yunanistan'ı "Türkiye düşmanlarının ve darbecilerin yanında yer almakla" suçladı.

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yunan yargısı darbecileri himaye eden skandal bir karara daha imza atmış oldu" dedi.

Açıklamada "Geçmişte darbelerden acı çekmiş Yunanistan'da yargı makamlarının darbecileri himaye eden kararlara imza atması, hukukun bir kenara bırakıldığını, başka amaçlarla hareket edildiğini gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

Yunan Danıştayı Haziran ayında askerlere iltica hakkı tanımış, Yunan hükümeti karara itiraz etmişti.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1032176775223300097

https://twitter.com/omerrcelik/status/1032177320893865985

https://twitter.com/omerrcelik/status/1032177926148644865

Sıkı koruma altında tahliye edilmişlerdi

Darbe girişimi sonrası sekiz Türk askeri, Yunanistan'ın Aleksandropolis (Dedeağaç) kentine askeri helikopterle firar etmişti.

Türkiye Atina'ya defalarca askerlerin iadesi talebinde bulunmuştu.

Yunan yargısı ise, 'Türkiye'de adil yargılanmayacakları' gerekçesiyle firari askerlerin Türkiye'ye iadesini defalarca reddetti. Ankara da Atina'yı "teröristleri korumakla" suçladı.

Haziran ayında 18 aylık tutukluluk süreleri sona erdiği gerekçesiyle askerlerin tamamı sıkı koruma altında tahliye edildi.

Yunan Danıştayı'nın askerlere iltica hakkı tanıması üzerine, Atina hükümeti, karara itiraz etti.

Danıştay'ın Yunan hükümetinin itirazının reddine hükmeden nihai kararı sonrası, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin de farklı bir seyre girmesi bekleniyor.

İki ülke arasındaki gerilim Mart ayı başında Meriç sınır bölgesinde devriye gezerken sınırın Türkiye tarafına geçen iki Yunan askerinin tutuklanması sonrası daha da tırmanmıştı.

Edirne Cezaevinde tutulan iki Yunan askeri bu ayın başında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, Atina kararı memnuniyetle karşılamıştı.