Sekiz asırlık çivisiz camide Mehmetçik için dua ettiler

10.10.2019 20:49

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, çivi kullanılmadan ahşaptan yığma tekniğiyle inşa edilen sekiz asırlık Göğceli Camisi'nde, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Hasbahçe Mahallesi'ndeki Göğceli Mezarlığı içinde 1206 yılında inşa edilen camide bir araya gelen Çarşamba Hamza Arslan Kuran Kursu öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

İkindi namazının ardından Fetih suresini okuyan öğrenciler, Mehmetçik için dua etti.

Göğceli Camisi İmamı Ahmet Özköse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı ve terörle mücadelede kahraman Türk ordusu ve Mehmetçiklerin yanında olduklarını söyledi.

Harekatın başarıyla sonuçlanması için dua ettiklerini belirten Özköse, "Allah kahraman Mehmetçiğimizin her daim yanında olsun, ordumuzu muzaffer eylesin." dedi.

Kaynak: AA