'ŞEKERSİZ' ETİKETLİ ÜRÜNLERDE YAPAY TATLANDIRICI TUZAĞI

Şeker ve şeker ilave edilen besinlerin fazla miktarda tüketiminin başta obezite olmak üzere, kardiyovasküler hastalıklara, böbrek hastalıklarına ve daha birçok sağlık problemine neden olduğunu söyleyen uzmanlardan uyarı geldi. Sağlıklı beslenme adı altında anılan light, kalorisiz, diyet, şekersiz gibi ifadelere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İdris Kuzu ve Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, etiket okuma alışkanlığının önemli olduğunu vurguladı.

'DOĞAL TATLANDIRICI KULLANIN'

'DOYGUNLUK HİSSİ OLMUYOR'

Yaklaşık 2 seneden beri trafik ışıkları projesinin olduğunu dile getiren Erk, "Bizim çok fazla etiket okuma alışkanlığımız yok. Proje ile ürünün üzerine yerleştirilen kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarla renklere bakarak alışveriş yapılabilecek. Kırmızı yüksek, sarı orta yeşil ise düşük şeker ve tuz içerdiğini gösterecek" ifadelerini kullandı.