Şekersiz beslenmeyle 21 günde dengeli yaşama adım atın!

04.11.2019 11:08

Sağlıklı bir yaşamın en önemli koşulu dengeli ve bilinçli beslenmekten geliyor.

Bilimsel olarak bir davranışın bilinçaltımıza yerleşip alışkanlığa dönüşmesi 21 gün alıyor. Kişi herhangi bir programı 21 gün boyunca uyguladığında artık bu program alışkanlık haline geliyor. Diyetisyen Melda Demiröz, dengeli bir yaşam için uygulanacak 21 günlük bir programın hayat kalitesini arttırdığını ve sağlıklı bir yaşam sürmek için ilk adım olduğunu belirtiyor.

Sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmek için bunları yapın!

21 gün boyunca uygulanacak program ile dengeli yaşam oldukça kolay. Diyetisyen Melda Demiröz uygulanacak beslenme programı ile ilgili şunları anlatıyor:

"Kişi mutlaka protelin almalı. Az yağlı et, tavuk, balık, yumurta ve peynir gibi hayvansal proteinler yenebilir. Mercimek, nohut, kuru fasulye, siyah fasulye, maş fasulyesi gibi kurubaklagillerin de programda yeri var. Süt, yoğurt, peynir, kefir, ayran tüketebileceğiniz süt ürünleri arasında. 21 günlük programa bulgur, firik, esmer pirinç, tam buğday makarna, kinoa, karabuğday gibi tam tane tahılları da ekleyebilirsiniz. Sebze ve meyveleri mevsimine göre seçmek önemli. Mevsim sebzelerini çiğ veya pişmiş olarak, meyveleri ise kuru meyveyi tercih ederek günde 2-3 porsiyon tüketebilirsiniz. vücudumuz için gerekli, ancak sağlıklı şekilde almak önemli. Vücudun sağlıklı yağlardan alması için günde 1 avuç kadar badem, fındık, fıstık, ceviz, kabak çekirdeği gibi çiğ kuruyemişler veya zeytin, avokado, hindistan cevizi gibi doğal yağları tercih edebilirsiniz. Programa chia, amaranth, keten tohumu gibi sağlıklı tohumları ekleyebilirsiniz. Hem sağlığınız hem de zevkiniz için tüm baharatları kullanmaktan çekinmeyin. Elbette tuz miktarını çok sınırlı şekilde kullanmak gerekiyor. Tatlı ihtiyacınız için ise 1 tatlı kaşığı bal veya pekmez veya 2 kare (10 gr) bitter çikolataya izin var. Su içmek oldukça önemli. Program boyunca bol su içmeye, bunun dışında maden suyu, bitki çayları gibi sağlıklı içeceklere yönlenmeyi ihmal etmeyin. Çayı ve kahveyi ise kesinlikle şeker kullanmadan içmeye dikkat etmek gerekiyor.",,

21 gün boyunca bunlardan uzak durun!

Demiröz, Dengeli yaşam için uygulanacak 21 günlük programda uzak durulması gereken noktaları şöyle anlatıyor: "Beyaz veya esmer şeker içeren hiçbir gıdayı tüketmemek gerekiyor. Program boyunca beyaz ekmekten, hamur işlerinden uzak durmak gerekiyor. Börek, poğaça, bisküvi, kek, kurabiye gibi beyaz un içeren hiçbir yiyeceğin programda yeri yok. Alkolden tamamen uzak durulmalı. Günde 2.5-3.5 litre su içmek oldukça önemli. Elbette sağlıklı ve dengeli bir yaşam için sigaradan da uzak durmak gerekiyor. Sigara içenler mümkünse tamamen bırakmalı, olmuyorsa da içtiği sigara miktarını yarıya indirmeli. Uyku ve egzersiz programın olmazsa olmazı. Günde ortalama 6-8 saatlik bir uyku ve günde en az 30 dakikalık tempolu bir yürüyüş dengeli yaşama adım atmak için oldukça etkili."

Kaynak: Bültenler