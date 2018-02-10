Şekeroğlu'nun Acı Günü
İşadamı ve Kilis Vizyon Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necmettin Şekeroğlu’nun annesi Müzeyyen Şekeroğlu (88) hayatını kaybetti.
İşadamı ve Kilis Vizyon Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necmettin Şekeroğlu'nun annesi Müzeyyen Şekeroğlu (88) hayatını kaybetti.
Vizyon Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necmettin Şekeroğlu'nun annesi Müzeyyen Şekeroğlu için Kayabaş Camiinde ikindi namazına müteakip kılının cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki Aile Kabristanında defin edildi.
Necmettin Şekeroğlu'nu işadamları ile gazeteci meslektaşları yalnız bırakmadı. - KİLİS