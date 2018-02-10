Şekeroğlu'nun Acı Günü
AFRİN HAREKATI'NDA 23. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Şekeroğlu'nun Acı Günü

İşadamı ve Kilis Vizyon Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necmettin Şekeroğlu’nun annesi Müzeyyen Şekeroğlu (88) hayatını kaybetti.

Şekeroğlu'nun Acı Günü

İşadamı ve Kilis Vizyon Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necmettin Şekeroğlu'nun annesi Müzeyyen Şekeroğlu (88) hayatını kaybetti.

Vizyon Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necmettin Şekeroğlu'nun annesi Müzeyyen Şekeroğlu için Kayabaş Camiinde ikindi namazına müteakip kılının cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki Aile Kabristanında defin edildi.

Necmettin Şekeroğlu'nu işadamları ile gazeteci meslektaşları yalnız bırakmadı. - KİLİS

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et