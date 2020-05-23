Şekerlemecilerin sessiz geçen ilk arife günü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şekerlemecilerin sessiz geçen ilk arife günü

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilince, geçmiş bayramlarda yoğun mesai yapan şekerlemeciler ve lokumcular boş kaldı.

Şekerlemecilerin sessiz geçen ilk arife günü
23.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:51

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilince, geçmiş bayramlarda yoğun mesai yapan şekerlemeciler ve lokumcular boş kaldı. Şekerlemeci Zafer Özdoğru, "Sağlık her şeyden önemli. Alınan tedbirler sonrası asıl bayramı önümüzdeki günlerde yaşayacağız" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında arife günü ve Ramazan Bayramı boyunca Türkiye'nin 81 ilinde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00 itibariyle başladı ve tüm Türkiye evlerine çekildi. Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi olan şekerlemeciler ve lokumcular bu sene alınan tedbir kararları sonrası ilk defa arife gününü sakin geçiriyor. İş yerini temizleyip düzenlemek için geldiğini belirten şekerlemeci Zafer Özdoğru, önceliğin insan sağlığı olduğunu ve alınan kısıtlama kararını yerinde bulduklarını söyledi. İnsanların buruk bir bayram geçireceğini ama ilerisi için her şeyin daha güzel olacağını belirten Özdoğru, "Bu süreç böyle geçecek ama alınan tedbir kararları sayesinde bayram sonrası asıl bayramı yaşayacağımıza inanıyorum. Evet işlerimiz önceki bayramlara göre çok düştü. Fakat yine de dün az çok satışımız oldu. İnsanlar dışarı çıkamasalar da evlerinde aileleriyle çikolata, şeker, lokum yemek istediler. Önemli olan ülkemizin selametidir. Biz de şekerciler olarak önümüzdeki bayramları daha güzel geçireceğiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize Haber
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı Haber
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü Haber
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına...
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi
Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hazal Kaya Onur Saylak Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic
Daha Fazla Mhp Uçak İzmir Bayram
Şu an buradasınız: Şekerlemecilerin sessiz geçen ilk arife günü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 11:51:05. #1.15#
title