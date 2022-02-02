ŞEKERLEME SEKTÖRÜNÜN KALBİNİN ATTIĞI ISM'YE TÜRK FİRMALAR ÇIKARMA YAPTI

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen ve dünyanın en büyük fuarı olarak kabul edilen 51. ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı'na Türkiye, 73 firma ile çıkarma yaptı. 30 Ocak'ta başlayan ve bugün sona eren fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) tarafından gerçekleştirildi.

51. ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı hakkında değerlendirmede bulunan İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, katma değeri yüksek ürünler, markalaşma ve kadın girişimcilerin önemine vurgu yaparak açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya da fuara gelerek stantları gezdi, İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur ve Türk firmaların temsilcileriyle görüştü. Kaya ve Okutur, desteklerinden dolayı katılımcılara teşekkür plaketi takdim etti.

'ISM'DE HAK ETTİĞİMİZ NOKTAYA GELDİK'

Fuarına önemine dikkat çeken Okutur, 'Tüm katılımcı firmalarımızla Almanya'dayız, çıkarma yaptık. Şekerleme ve çikolata konusunda dünyanın en önemli fuarlarından birisi. İHBİR olarak 21 yıldır bu fuara katılıyoruz. Her yıl gücümüzü artırarak devam ediyoruz. 73 firma ve yüzlerce markamızla buradayız, diğer katılan ülkeler arasında firma sayısı bakımından ilk 5'teyiz. ISM Fuarı'nın önemli bir ülkesiyiz. Türkiye'deki ürün kalitemizi, üretim ve marka gücümüzü buraya getirdik. Katılım sağlayan firmalarımız şimdiye kadar fuardan iyi sonuçlar aldı. Bundan sonra çok daha iyi sonuçlar alacaklarına inanıyorum. Çünkü bu yıl ISM'de hak ettiğimiz noktaya geldik. Geçen yıla göre ihracatımızı yüzde 37 artırdık. 2023 yılında 3 buçuk milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Sektör olarak Almanya'da artı durumdayız. Yani Almanya ile 250 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Buradan ise ülkemize aynı sektörde 47-50 milyar dolar ithalatımız oluyor' dedi.

ÜRETİCİ VE İHRACATÇI ÜYELERİMİZ ÇOK BAŞARILI

Türkiye'deki üretici ve ihracatçı üyelerin, ambalajlama konusunda kısa sürede ilerleyerek başarılar elde ettiklerini kaydeden Okutur, 'Günümüzün modern trendlerine uygun şekilde ambalajlarını geliştiren ve pazarda yerlerini alan üyelerimiz yenilikçi çalışmalarının ve azimlerinin sonuçlarını da görüyorlar. Bu şekilde ilerleyen ihracatçılarımız ürünlerini daha katma değerli satma ve pazarlarda geniş alanlarda yer alma şansını da yakalamış oluyor' diye konuştu.

'FUARLAR DÜNYAYA AÇILAN KAPIDIR'

İHBİR olarak ihracatçı üyeleri her zaman dünya pazarında yer almaları için desteklediklerini ifade eden Okutur, 'ISM Fuarı dünyanın en büyük şekerleme fuarı olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Başarılı anlaşmalarla, görüşmelerle geri döndüğümüz ISM Fuarı, bizim ve Türkiye'deki ihracatçı firmalarımız için çok önemli bir fuar. Buraya çok ciddi alım heyetleri ve alıcılar geliyor. Türkiye'deki ihracatçı üyelerimiz de bu konuda çok bilinçliler ve bu fuarın dünyaya açılan bir kapı olduğunu görüyorlar. 2020 yılında 50'nci kez düzenlenen fuar, bin 774 katılımcı ile 120 bin metrekarelik alanda gerçekleşti ve fuarı 37 bin kişi ziyaret etti. 2022 yılında salgın ve olumsuz koşullara rağmen Türkiye'den geniş bir alanda katılım sağladık' ifadelerini kullandı.

'KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ'

Kadın girişimciler projesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Haluk Okutur, konuyla ilgili şunları söyledi:

'Ülkemizin verimli topraklarında yetişen yerli ve milli değerlerimizden elde edilen çok kıymetli ürünlerin üretim sürecinden ihracat aşamasına kadar gösterilen özveriyi aynı zamanda ticari bir değer haline dönüştürmek üzere bu ürünlerin tanıtımı ile üretken ve vizyon sahibi kadın girişimcilerimizin ülke ihracatına katkılarını maksimum düzeye çıkarmak adına İHBİR olarak başlattığımız 'İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu' projesi kapsamında çok değerli profesyonellerin mentörlüğünde tüm kadınlarımızı üretmeye teşvik ediyor ve destekliyoruz. Bu kapsamda sayımız 60'a ulaştı. Geçtiğimiz ay Dubai'de düzenlenen Türkiye'den 40 firmanın yer aldığı Yummex Middle East 2021 şekerleme, tatlı, atıştırmalık ürünler fuarında kadın girişimcilerimize ürünlerini tanıtmaları ve dünyaya açılmaları konusunda destek olmuştuk. Bu ay da dünyanın en büyük şekerleme fuarı ISM 2022'de kadın girişimcilerimiz ürünlerini tanıtarak dünya pazarına açılacaklar. Diğer fuarda olduğu gibi burada da alacakları sipariş ve ihracat haberleriyle ülkemize döneceklerine eminim Birlik olarak kadın girişimcilerimizle gurur duyuyoruz.?

BAŞKONSOLOS KAYA: İHBİRİ TEBRİK EDİYORUM

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya da 'Fuar, Köln'de bu yıl ertelenmeyen nadir fuarlardan biri. Dolayısıyla burada katılım, boy göstermek çok önemli. İHBİR'i hiçbir şeyden kısmadan böyle bir katılım sağladıkları için tebrik ediyorum. Biz de burada gereken bütün desteği kendilerine veriyoruz' diye konuştu.

ŞEF GÜZELÇOBAN: FUARA KATILDIĞIMIZ İÇİN MUTLU VE GURURLUYUZ

Dünyaca ünlü Michelin Yıldızlı şef Serkan Güzelçoban ise 'Burada olduğumuz için çok mutluyuz. İHBİR'e teşekkür ediyorum. Böyle bir katılımı gerçekleştirmek ülkemiz ve bizim için büyük bir gurur. Yaptığımız sunumlarla yemek kültürümüzü, ülkemizi tanıtmak bizim için çok önemli' dedi.

İHRACATÇI ALKAN: YURT DIŞINDAKİ PAZARLARA ULAŞMAMIZ İÇİN DESTEKLENİYORUZ

İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu'nun üyesi Öznur Alkan da markasıyla fuara katıldı. Alkan, 'Destekleniyoruz, tüm çabalarımız görülüyor, değer veriliyor. Kadın üreticiler olarak yurt dışındaki pazarlara ulaşabilmemiz, ihracat hedefine katkı sunmamız için sonsuz destek söz konusu biz de elimizden geleni yapıyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çok güzel bir organizasyon Türk markaların stantları son derece çekici, ürünler muhteşem. Fuarda çok sayıda farklı ülkeden firmalar var. Fakat bizimki gibi kadın üreticiye destek sağlayan, değer veren başka bir model görmedik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.