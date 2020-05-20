HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

"Şekerleme sektörü bayram sonrası yükselişe geçecek"

Bayramlarda satışlarını 4'e katlayan markaların cirolarının önemli bir bölümünü de bayram döneminde gerçekleştirdiklerine dikkat çeken İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Başar, "Koronavirüse rağmen sektör ihracatında...

20.05.2020 11:54 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:54

Bayramlarda satışlarını 4'e katlayan markaların cirolarının önemli bir bölümünü de bayram döneminde gerçekleştirdiklerine dikkat çeken İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Başar, "Koronavirüse rağmen sektör ihracatında yüzde 5'lik artış görüldü. Hem koronavirüsün etkilerinin azalmaya başlaması hem Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte sektörümüz yeniden yükselişe geçecek" dedi.

MERDİVEN ALTI ÜRETİCİLERE DİKKAT

Pandemi süreciyle birlikte hijyen standartlarının önemini bir kez daha anladıklarını belirten İHBİR Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Başar, tüketicilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Tüketicilerimiz her zaman güvenilir yerlerden ve markalardan alışveriş yapmalı ve ayrıca merdiven altı üreticilere dikkat etmelidir. Merdiven altı üreticiler değişen dünyaya acilen uyum sağlayarak, üretim kalite ve hijyen standartlarını yükseltmeli, bunun içinde devletimizin vermiş olduğu; Kosgeb, Ar-Ge, finansman ve daha birçok desteklerden faydalanarak, ihracata yönelik altyapı yatırımlarını tamamlamalıdırlar."

Aksi takdirde merdiven altı üreticilerin orta ve uzun vadede yaşayamayacaklarını vurgulayan Başar, "Tüketici sağlıklı ürünleri tüketmeyi tercih ediyor. Merdiven altı üretim artık sona yaklaşıyor" açıklamalarında bulundu. Markasına yatırım yapanların bu zorlu sürecin kazananı olduklarını söyleyen Başar, "Halkımız sağlıklı ürünler tüketerek markayı tercih ediyor. Markasına yatırım yapanlar talep daralmasını çok az hissetti" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ GÜCÜ ÜRETİM ALTYAPISI

Türkiye'nin en önemli gücünün üretim altyapısı olduğunu söyleyen Başar, "Ülkemiz pandemi sürecinde çok kısa zamanda 100'den fazla ülkeye her türlü koruyucu ve tıbbi malzemeyi üretip, gönderdi. Dünya artık Türkiye'ye daha fazla ilgi gösteriyor. Virüs sonrası da bunu daha iyi anlayacağız. İHBİR olarak ülkemizin 2023 hedeflerine kısa sürede ulaşmasını hedefliyoruz. Her zaman motivasyonumuzu varmak istediğimiz hedeflerden alarak geleceğe umutla bakmaktan vazgeçmemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi Ekonomi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor Ekonomi
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu Ekonomi
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek Ekonomi
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi Ekonomi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi açacağız
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi...
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Ebru Şallı Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Hasan Şaş Metin Oktay Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: "Şekerleme sektörü bayram sonrası yükselişe geçecek" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 11:54:28. #1.15#
title