Sekerek Yürüyen Hırsız Motosiklet Çaldı

Gaziantep'te kimliği belirsiz bir şahsın ayağındaki aksaklık nedeniyle sekerek yürüdüğü ve park halindeki motosikleti çalıp götürdüğü anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde park halinde bulunan Mehmet Kurt'a ait motosiklet çalındı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, gece meydana gelen olay güvenlik kameralarına yansıdı. Ayağındaki aksaklık nedeniyle sekerek yürüdüğü görülen ve ismi belirlenemeyen şahıs, uzun uğraşları sonucunda motosikleti sürerek götürdü. Ayağı aksayan şahıs, caddedeki insanların gözü önünde motosikleti çaldı.

Motosikletin sahibi Mehmet Kurt hırsıza seslenerek, "İş yerimin önünde park halinde bulunan motosikletim, dün akşam saat 18.00 sıralarında çalındı. Görenlerin, duyanların haber vermesini umuyorum. Hırsızlardan ricam, motosikletimi belirli bir yere bıraksınlar. Kendilerinden şikayetçi de olmayacağım" dedi. Kurt, polis ve yetkililere de seslenerek, bir an önce motosikletin bulunmasını istedi. - GAZİANTEP