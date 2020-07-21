Şekercilerden merdiven altı şeker uyarısı: "Vatandaşlarımız şekerlerini sürekli bu işi yapan... Kayseri'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şekercilerde hareketlilik başladı.

Kayseri'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şekercilerde hareketlilik başladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günlerde kalan Kayseri'de hareketlilik başladı. Bayramların vazgeçilmezi olan şekerlerini almak isteyen vatandaşlar, şekercilerde yoğunluk oluştururken, şekercilerde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

4. kuşak şekerci Mehmet Çarşıbaşı; "Geçen bayram sokağa çıkma kısıtlaması vardı ama bu bayram sokağa çıkma kısıtlaması olmadığı için hareketlenme var. İnsanlar 1 sene aradan sonra tekrardan bayram yaşayacağı ve ziyaretlere başlayacağı için mutlular. Bizde yavaş yavaş hareketlenmeler başladı. Pandemi sürecinden herkes etkilendi. Bu yüzden piyasalarda biraz durgunluk var. Bizde bu yüzden bu bayram fiyatlarımızı yükseltmedik. Fiyatlar Geçen bayramlarla aynı şekilde. Şekerleme gruplarımız 10 TL'den başlıyor, 30 TL'ye kadar değişiyor. Çikolata gruplarımız ise 20 TL'den başlıyor, 150 TL'ye kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Çarşıbaşı, "Vatandaşlarımızdan ricamız; öncelikle ürünü almadan önce Kurban Bayramı olduğu için tadabilirler. Öncelikle alacakları ürünü kalitesi için bir tatsınlar. Ürünün görüntüsüne ve kokusuna baksınlar. Ona göre satın almayı gerçekleştirsinler. Merdiven altı satıcıları önermiyoruz. Çünkü; insanlar bir bayramlık açıyorlar, 1 haftalık şekercilik yapıyorlar ve ondan sonra ortadan kayboluyorlar. Müşteri mağduriyet yaşadığında karşısında bir muhatap bulamıyor. O yüzden vatandaşlarımızın sürekli bu işi yapan arkadaşlarımızdan şekerlerini almalarını öneriyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA