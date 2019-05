Şekercilerde bayram hareketliliği

Her bütçeye göre şekerler raflarda yerini aldı

DENİZLİ - Denizli'de Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala şekerci esnafı tezgahları çeşitli şekerlerle doldurdu. Vatandaşlar ise bayramda misafirlere ikram etmek için gelenek haline gelen şeker ve çikolata almak için şekercilerin yolunu tuttu.

Denizlili vatandaşlar bayrama sayılı günler kala geleneksel hale gelen bayram şekeri alışverişlerine başladılar. Bayram öncesi yoğun ilgi gören şeker ve çikolataların kilogram fiyatı yaklaşık olarak 10 liradan başlayarak 100 liraya kadar yükseliyor. Şekerci esnafı ise, tezgahlarının çeşit çeşit şeker ve çikolatalarla doldurdu. Şeker satışlarında en yoğun günün arife günü olduğunu aktaran esnaf, fiyatların ise bayram yaklaştıkça arttığını, şeker alacak vatandaşların bu işi son güne bırakmamaları gerektiğini söyledi. Denizli'de alışverişin en yoğun yaşandığı yerlerin başında gelen Bayramyeri Meydanı'nda esnaflık yapan Mehmet Çiftçi, şekercilerde asıl yoğunluğunu bayramdan 1-2 gün önce olduğunu ve fiyatların da o günlerde arttığını kaydetti.

"Her bütçeye göre şeker var"

Her bütçeye göre şekerlerin raflarda yerini aldığını dile getiren esnaf Halil Bozbay ise, "Her sene olduğu gibi Ramazan Bayramı herkesin dört gözle beklediği şeker bayramı. Biz de şekerciler olarak şeker çeşitlerini en güzel şekilde sergilemeye çalışıyoruz. Herkesin bütçesine göre, seçeneğine göre şeker çeşitleri var. Cam şekerler var, çikolata şekerler var, sütlü şekerler var. Tabi herkesin bütçesi de ayrı ayrı olduğu için genelde 20 liradan başlayıp, 100 liraya kadar şeker çikolata çeşitlerimiz bulunuyor. Herkesin bütçesine göre şeker çikolata çeşitlerini bulundurmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş bayramın son zamanları yaklaştıkça insanların talepleri de artmaya başladı. Herkes bütçesine göre kararınca bir şeyler almaya çalışıyor. Tabi bayram denilince şekersiz olmaz. Her evde şeker, çikolata bulundurmak zorundayız. Gelen misafirler dört gözle bekliyorlar" diye konuştu.

"Bütçemize göre alıyoruz"

Hatice Çetin isimli vatandaş da, bütçelerine göre şeker aldıklarını ifade ederek, "Torunlara birer hediye alıyorum. Bayram şekeri alıyoruz. Uyguna da pahalıya da var, kesemize göre alıyoruz" dedi.

