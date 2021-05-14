Şekerciler bayramda umduğunu bulamadı

Tam sene kapanmaya denk gelen Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar evde kalınca, şekerciler istedikleri satışa ulaşamadı.

Tam sene kapanmaya denk gelen Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar evde kalınca, şekerciler istedikleri satışa ulaşamadı. Şekerci Hamdi Çarşıbaşı, "Diğer bayramlara göre alışverişlerde düşüş var" dedi.

Bu sene tam kapanmaya denk gelen Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar evde kalınca bayram şekerlerine ilgi azaldı. Şekerci Hamdi Çarşıbaşı, "Diğer bayramlara göre alışverişlerde düşüş var. Beklediğimiz orantıyı yakalayamadık. İnşallah biran önce korona virüsten kurtulup, eski bayramları kutlarız. Pandemiden önce bir bayram coşkusu vardı. Bir alışveriş hareketliliği vardı. İnsanlar mutluydu. Sıkıntısız alışveriş ediliyordu. Şimdi işyerlerinde ki alışverişte insanları belirli bir sayıya göre alıyorsunuz, sosyal mesafeye dikkat ediyorsunuz. Vatandaşlar evinde çıkamıyor. Buna göre de bir alışveriş düzeni devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Masraflarımızı kurtarır ise mutlu oluyoruz"

Çarşıbaşı, "İş beklentimizi karşılamıyor. Masrafları kurtarır ise mutlu oluyoruz. Ancak buna nazaran vatandaşlar bayram alışverişini yapıyorlar. Çünkü bu alışkanlıkların devam etmesini, bayramların unutulmamasını istiyorlar. Bundan dolayı insanlar evlerine şekerlerini, lokumlarını, çikolatalarını alıyorlar. Çocuk geldiğinde ya da bir komşu geldiğinde evimizde şeker yok demeyelim diyerek, bu mutluluğu yaşamak istiyorlar. Herkes tekrardan eski bayramlara dönmek istiyor. Hepimizde bu arzu ile yaşıyoruz. İnşallah bu sıkıntıdan ülkemiz ve dünya bir an önce kurtulur. İnsanlar eskisi gibi özgür yaşantılarına dönerler. Sağlık ve sıhhatle hepimiz bir bayram yaparız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı