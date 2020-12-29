Şekerbank ve Petrol Ofisi iş birliği ile mazot alımlarında çiftçilere özel kampanya
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Şekerbank ve Petrol Ofisi iş birliği ile mazot alımlarında çiftçilere özel kampanya

29.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:27
Şekerbank ve Petrol Ofisi iş birliği ile mazot alımlarında çiftçilere özel kampanya

Şekerbank, Petrol Ofisi ile çiftçilere mazot alımlarında ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla iş birliği gerçekleştirdi.

Şekerbank, Petrol Ofisi ile çiftçilere mazot alımlarında ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla iş birliği gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank tarımsal üretime ve çiftçilere verdiği desteği kesintisiz olarak sürdürüyor. Bankanın, Petrol Ofisi ile mazot alımlarında ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla yaptığı iş birliği kapsamında çiftçiler, anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarına ödemelerini Şekerbank'ın çiftçi müşterilerine özel olarak sunduğu "Hasat Kart" ile yapabilecek.

Hasat Kart ile anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarından mazotlarını 5 ay vade ve sıfır faizle alan çiftçiler, ödemelerini ise hasat zamanına öteleyebilecek.

Hasat Kart ile çiftçilere esnek ödeme vadeleri ve uygun faiz imkanı

Şekerbank, çiftçilere özel sunduğu Hasat Kart ile çiftçilerin ihtiyaçlarını esnek ödeme vadeleri ve uygun faiz oranları sunarak karşılıyor.

Çiftçiler, Hasat Kart ile ödemelerini hasat zamanında yapabiliyor ve anlaşmalı tedarikçilerden mazot, tohum, gübre, yem, zirai ilaç ve fide gibi ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor.

Hasat Kart ile çiftçiler ayrıca günün 24 saati Şekerbank ve diğer banka ATM'lerinden nakit para çekebilirken, borçlarını da Şekerbank ATM veya şubelerinden ve PTT şubelerinden ödeyebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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