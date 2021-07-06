Şekerbank'tan ürünlerini lisanslı depolara teslim eden çiftçilere kira desteği
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Şekerbank'tan ürünlerini lisanslı depolara teslim eden çiftçilere kira desteği

Şekerbank'tan ürünlerini lisanslı depolara teslim eden çiftçilere kira desteği
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Şekerbank, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) teminatlı kredi desteğinin yanı sıra şimdi de ürünlerini depolayıp değerini koruyacak olan çiftçilere 5 bin TL'ye kadar Lisanslı Depo Kira Desteği sunuyor.

Şekerbank, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) teminatlı kredi desteğinin yanı sıra şimdi de ürünlerini depolayıp değerini koruyacak olan çiftçilere 5 bin TL'ye kadar Lisanslı Depo Kira Desteği sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kuruluş amacı sürdürülebilir tarımın finansmanı olan Şekerbank, ELÜS teminatlı kredi kullanan ya da ürün bedeli ödemesini Şekerbank aracılığıyla alan çiftçilere özel Lisanslı Depo Kira Desteği sağlıyor.

Şekerbank'tan ELÜS teminatlı kredi kullanarak kampanyadan faydalanan çiftçiler, hem sağlıklı bir şekilde ürünlerini depolayabilecek hem de ürünlerinin değerini koruyarak kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Çiftçiler böylece, sağlıklı ve izlenebilir şekilde depolanması amacıyla oluşturulmuş yeni ve modern depoculuk sistemine tabi depolarda ürünlerini bekletebilecek.

Lisanslı Depo Kira Desteği'nden yararlanmak isteyen çiftçiler, yıl sonuna kadar Şekerbank şubelerine başvuru yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, şunları kaydetti:

"Şekerbank olarak, gerek çiftçilerin gerekse tarımsal ürün ticareti yapan müşterilerimizin tüm iş süreçlerini yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre en iyi çözümleri sunmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimizin ve tarımsal üretim alanında faaliyet gösteren firmalarımızın tarımsal ürünleri lisanslı depolar sayesinde sağlıklı, güvenli ve kaliteleri korunarak saklanabiliyor ve hasatları değerine göre satışa sunulabiliyor. Çiftçilerimizin ürünlerinin değerini korumalarını sağlamak amacıyla lisanslı depo kiralama desteğini de müşterilerimize sunduk. Üretimin sürdürülebilirliği için çiftçilerimizin ihtiyacına özel çözümler sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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Şekerbank'tan ürünlerini lisanslı depolara teslim eden çiftçilere kira desteği - Haberler Ekonomi
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