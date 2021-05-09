Şekerbank'tan üretime dijital destek
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Şekerbank'tan üretime dijital destek

Şekerbank'tan üretime dijital destek
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Şekerbank, iş süreçlerini ve teknolojik altyapısını uçtan uca yenilediği dijital transformasyon programı kapsamında önceliği yine üretimi desteklemeye vererek esnaf, çiftçi ve KOBİ'lere özel geliştirdiği dijital kanal altyapısını hizmete sundu.

Şekerbank, iş süreçlerini ve teknolojik altyapısını uçtan uca yenilediği dijital transformasyon programı kapsamında önceliği yine üretimi desteklemeye vererek esnaf, çiftçi ve KOBİ'lere özel geliştirdiği dijital kanal altyapısını hizmete sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinde şubeye erişimi zorlaşan ve finansal desteğe ihtiyacı artan çiftçi, esnaf ve KOBİ'lere mobil, web ve yerinde tablet bankacılığı yoluyla kredi desteği sunan Şekerbank, dijital bankacılık stratejisi kapsamında finansal erişimi yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Mobil bankacılık, yerinde tablet bankacılığı veya bankanın internet sitesinden bulundukları yerden kredi başvurusu yapabilen esnaf, çiftçi ve KOBİ'ler, 3 aya kadar taksit erteleme avantajından da faydalanabiliyor.

Kuruluş amacı tarımın finansmanı olan Şekerbank'ın oluşturduğu mobil şube altyapısı, uygulamaya giriş yapmadan tarım kredisi başvurusu alan çiftçilere özel ilk mobil bankacılık uygulaması özelliğini taşıyor. Bankanın esnaf ve tarım müşterilerine özel geliştirdiği mobil uygulama ise ilgili müşteri segmentlerine nakit kredi yanında kredili mevduat hesabı ve ticari kredi kartı gibi birden fazla ürünü paket olarak sunan ilk mobil şube olarak öne çıkıyor.

Dijital transformasyon programı kapsamında "Banki" adını verdiği tablet projesini hayata geçiren Şekerbank, şubede gerçekleştirilebilen müşteri açılış, kredi tahsis ve kullandırım süreçlerini tablet bankacılığına özel uyarlayarak banka şubesi olmayan kırsal bölgelerde şubeye gitmeye gerek kalmadan üreticinin kredi desteğine ulaşmasını sağlıyor.

Banka müşteri temsilcilerinin tarlada, ilçe çarşısında ziyaret ettiği esnaf ve çiftçiler, sosyal mesafe kurallarına da uyarak ihtiyaç duydukları finansal desteğe "Banki" yoluyla erişim sağlayabiliyor.

"Dijital bankacılık ile finansal erişimi yaygınlaştırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank'ın yürüttüğü dijital transformasyon programından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aybala Şimşek, bankanın 67 yıllık üretimi destekleme geleneğini dijital bankacılık stratejilerinin de temeline aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şekerbank'ın tüm süreç, veri ve dijital kanal altyapısını yenilediğimiz transformasyon yolculuğunda temel prensibimiz, bankanın esnaf, tarım ve KOBİ bankacılığındaki köklü uzmanlığını ve kuruluşundan gelen duyarlı bankacılık anlayışını uluslararası örnek bir model sunan yenilikçi uygulamalar ile dijital kanallara taşımak. Bu doğrultuda, internet ve akıllı telefon kullanımının en yaygın olduğu ülkelerden biri olarak, salgın sürecinde önemi daha da artan dijital bankacılık kanalları ile finansal imkanları herkes için erişilebilir kılarak üretimin sürdürülebilirliğini destekliyoruz. Sürdürülebilir bankacılık kapsamındaki faaliyetlerimizin bir devamı olarak gördüğümüz dijital bankacılık uygulamalarında Türkiye'de yeni ilkleri başarmak üzere yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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