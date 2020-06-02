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Şekerbank'tan restoran ve kafelere destek

Şekerbank, yeme-içme sektöründeki kafe, restoran, lokanta ve hazır yemek firmalarının normalleşme süreci ile birlikte işe dönüş hazırlıklarındaki nakit ihtiyaçları için başlattığı kampanya ile yüzde 0,79'dan başlayan faizlerle, 3 aya kadar ödemesiz dönem seçeneği ve 3 ayda bir ödeme...

Şekerbank'tan restoran ve kafelere destek
02.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:41

Şekerbank, yeme-içme sektöründeki kafe, restoran, lokanta ve hazır yemek firmalarının normalleşme süreci ile birlikte işe dönüş hazırlıklarındaki nakit ihtiyaçları için başlattığı kampanya ile yüzde 0,79'dan başlayan faizlerle, 3 aya kadar ödemesiz dönem seçeneği ve 3 ayda bir ödeme imkanıyla finansman sağlayacak.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, kampanya kapsamında 1 yıl sonra talep edilmesi halinde ilgili kredinin taksiti için ilave erteleme seçeneği de sunacak.

Normalleşme takvimi ile ihtiyaçlarına yönelik alışverişlerini Şirket Bonus Şirket Kartlarıyla yapan işletme sahipleri, kampanya kapsamında yaptıkları alışverişlerde yüzde 5 Bonus imkanından faydalanabilecek. Her 500 TL'lik harcamada geçerli olacak Bonuslar toplamda 100 TL'ye kadar ulaşabilecek. Kampanya kapsamında ayrıca POS fiyatlamaları işletme sahiplerinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilirken, 10 yapraklık çek karnesi kullanımında da masraf ödenmeyecek.

"Yeme-içme sektöründeki müşterilerimizin normalleşme sürecinde güçlü bir başlangıç yapmasını istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, "Şekerbank olarak ekonominin üretim cephesi için mart ayından bu yana destek paketlerimizi aralıksız hayata geçirdik. Ülkemizde koronavirüs salgınına karşı kaydedilen olumlu gelişmeler sonrası geçilen normalleşme süreci ile birlikte, sorumlu bankacılık faaliyetlerimiz kapsamında yeme-içme sektöründeki müşterilerimizi destekleyerek güçlü bir başlangıç yapmalarını istedik. Sosyal hayatın parçası olan kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelerimizin yer aldığı yeme-içme sektörü tüm paydaşları ile birlikte ülke ekonomisi için önemli bir sektör. Bu sebeple açıklanan normalleşme takvimi ile birlikte nakit ihtiyaçları artan işletmelerimiz faaliyetlerine kesintisiz bir şekilde devam edebilsin diye birçok farklı avantaj içeren kampanyamızı sunuyoruz. 'Anadolu Bankacılığı' misyonumuzun bir gereği olarak bu zor günlerde hep birlikte mücadele vererek, ihtiyaç sahibi müşterilerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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