Şekerbank'tan KOBİ müşterilerine özel 'Kazanan KOBİ'ler Kulübü' programı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şekerbank'tan KOBİ müşterilerine özel "Kazanan KOBİ'ler Kulübü" programı

AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
Şekerbank'tan KOBİ müşterilerine özel

Şekerbank, KOBİ müşterilerine özel olarak hazırladığı "Kazanan KOBİ'ler Kulübü" sadakat programını hayata geçirdi.

Şekerbank, KOBİ müşterilerine özel olarak hazırladığı "Kazanan KOBİ'ler Kulübü" sadakat programını hayata geçirdi.

Şekerbank açıklamasına göre, banka, program kapsamında "Standart, Gümüş, Altın ve Platin" üyesi KOBİ müşterilerine birbirinden farklı masrafsız ürünler sunarak yıl boyunca kazandırmaya devam edecek.

Müşterilerinin çalışma hacmine göre dört farklı seçeneği bünyesinde barındıran program ile KOBİ'lere nakit desteği talep etmeleri halinde ücret muafiyeti sağlanırken bir yıl boyunca çek ve senet tahsilat ücreti ödenmeyecek. "Kazanan KOBİ'ler Kulübü"ne üye KOBİ'ler, internet ve mobil bankacılık kanallarından yapacakları EFT/havale işlemlerinden, POS cihazı talep etmeleri durumunda POS ücretinden ve ticari kart yıllık ücretinden de muaf olacak.

Sadakat programı kapsamında 1 yıl vadeli teminat mektubu taleplerinde yüzde sıfır komisyon avantajı elde edecek olan KOBİ'ler, Şekerkur üyesi de olarak döviz alım-satım işlemlerini anlık olarak gerçekleştirebilecekleri FX İşlem Platformu'ndan faydalanabilecek.

Açıklamada aktarılanlara göre, ürün paketlerine göre özel promosyonlar da sunulacak olan "Kazanan KOBİ'ler Kulübü" programına dahil KOBİ'ler, isme özel kulüp kartlarının sahibi olacak.

Programa dahil KOBİ'ler ayrıca anlaşmalı GSM operatörlerinden ve benzin istasyonlarından ekstra indirimler de elde edebilecek. "Kazanan KOBİ'ler Kulübü" programına başvurular Şekerbank şubelerinden yapılabilecek.

"Nesilden nesile aktarılan köklü ilişkiyi daha da güçlendiriyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, Şekerbank olarak, üretimi ve üreticiyi destekleme misyonları doğrultusunda ekonominin temel direği olan KOBİ müşterileriyle güven ve sadakate dayanan bir ilişkileri olduğunu dile getirdi.

Birkaç nesildir hizmet verdikleri geniş bir KOBİ müşteri kitlesine sahip olduklarını belirten Kumoğlu, "En önemli müşteri segmentlerimizden biri olan KOBİ'lerle kurduğumuz nesilden nesile aktarılan köklü ilişkimizi 'Kazanan KOBİ'ler Kulübü' ile daha da güçlendiriyoruz. Bankacılık hizmetlerini tek bir platform üzerinden sunduğumuz ve iş süreçlerine önemli katkıda bulunması için tasarladığımız 'Kazanan KOBİ'ler Kulübü' programımızla KOBİ müşterilerimize pek çok bankacılık hizmetinden ücretsiz ve avantajlı koşullarda yararlanma imkanı tanıyoruz. Şekerbank olarak KOBİ'lerimize sunduğumuz hizmetlerle fark yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tunç Soyer Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Demet Özdemir Yiğit Marcus Aral
Spor Umut Meraş Fatih Terim Alex Teixeira Oğuzhan Özyakup Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hulusi Akar Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şekerbank'tan KOBİ müşterilerine özel 'Kazanan KOBİ'ler Kulübü' programı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 12:37:20. #1.17#