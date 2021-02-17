Şekerbank'tan KOBİ'lere özel "İşinize Dost Kredi"
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Şekerbank'tan KOBİ'lere özel "İşinize Dost Kredi"

17.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:56
Şekerbank'tan KOBİ'lere özel

Şekerbank, KOBİ'lere özel "İşinize Dost Kredi" finansman paketini hayata geçirdi.

Şekerbank, KOBİ'lere özel "İşinize Dost Kredi" finansman paketini hayata geçirdi.

Şekerbank'ın açıklamasına göre, bankanın, salgının etkilerini en aza indirmek amacıyla hayata geçirdiği finansman paketi, KOBİ'lere krediyi uygun taksitlerle geri ödeme imkanı sağlıyor.

Finansman paketinde, 36 aya varan vadeler için ilk 12 aya kadar anapara ödemesiz ödeme planları yer alıyor ve 500 bin TL'ye kadar finansman sunuluyor.

"KOBİ'lere desteğimizi artırarak sürdürüyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, KOBİ'lerin varlığının ve gelişiminin kendileri için özel bir önem taşıdığını bildirdi.

Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde bu zorlu dönemde de tüm üreticilerin yanında yer aldıklarını kaydeden Kumoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Ekonominin ve üretimin bel kemiği olan KOBİ'lerimize verdiğimiz desteği artırarak sürdürüyoruz. Salgın nedeniyle nakit akışlarında sorun yaşayan KOBİ'lerimize yakın dönemdeki geri ödemelerini kolaylaştıran koşullarda finansman desteği sunuyoruz. 3 yıla kadar vadeli kredilerde ilk yıl normal taksit tutarının üçte birine denk gelen tutarlarda taksit ödemesine imkan veren paketimizle KOBİ'lerimizin bu dönemdeki üretim ve işletim giderlerini rahatça karşılamalarını amaçlıyoruz. KOBİ'lerin nakit akışlarını kolaylaştırmak için yeni çözümler üretmeye ve destek vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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