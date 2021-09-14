Şekerbank'tan esnafa özel 3 ay taksit ertelemeli Ahilik Haftası kampanyası - Haberler Ekonomi
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Şekerbank'tan esnafa özel 3 ay taksit ertelemeli Ahilik Haftası kampanyası

AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Şekerbank'tan esnafa özel 3 ay taksit ertelemeli Ahilik Haftası kampanyası

Şekerbank, 13-17 Eylül tarihlerinde Ahilik Haftası kapsamında esnafa özel fırsatlar sunduğu kampanya ile esnafın 250 bin TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılıyor.

Şekerbank, 13-17 Eylül tarihlerinde Ahilik Haftası kapsamında esnafa özel fırsatlar sunduğu kampanya ile esnafın 250 bin TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılıyor.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, 3 ay taksit erteleme imkanı, uygun faiz oranları ve 36 aya varan vadelerin bulunduğu kampanyada, Şekerbank esnafa özel sunduğu "Üreten Kart" ürünü ile 4.000 TL ve üzeri tüm sektörlerde yapılacak alışverişlere 100 TL ekstre indirimi veriyor.

Banka, 17 Eylül'e kadar devam edecek kampanyada ayrıca ilk 10 yaprak için geçerli olmak üzere ücretsiz çek karnesi, yılsonuna kadar POS ücreti muafiyeti, 2 adet otomatik ödeme talimatı veren esnafa tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme fırsatı ve 1 ay boyunca internet ve mobil bankacılık kanalından yapılacak olan EFT/havale işlemlerini masrafsız sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, Ahilik geleneğini günümüze taşıyan esnafın her zaman yanında yer aldıklarını belirterek, "Şekerbank'ın üretimi ve üreteni desteklemekte 68 yıldır üstlendiği öncü rol bu misyonun önemli bir göstergesidir. Sorumlu bankacılık geleneğimizle bugün de bu misyonu aynı kararlılıkla yerine getiriyoruz ve esnafımıza yönelik sunduğumuz geleneksel kampanyamız ile özel koşullarda finansman sağlamaya devam ediyoruz. Bu vesileyle tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Esnaf Bayramı'nı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri
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Haber: Şekerbank'tan esnafa özel 3 ay taksit ertelemeli Ahilik Haftası kampanyası - Haberler Ekonomi
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