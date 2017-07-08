Şekerbank'tan "Dükkan Döndüren Paket"

Şekerbank, "Dükkan Döndüren Paket" ile 36 aya varan vadelerle, esnaf ve işletmelerin nakit akışlarına uygun olan dönemlere göre her yıl için 4 aya kadar ödemesiz dönemli finansman imkanı sunuyor.



Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, nakit akışı yıl içinde dönemsellik gösteren, özellikle toptan ve perakende ticaretle uğraşan esnaf ve işletmelere özel "Dükkan Döndüren Paket"i geliştirdi.



36 aya varan vadelerle, nakit akışına uygun dönemlere göre her yıl için 4 aya kadar ödemesiz dönemli finansman imkanının sunulduğu pakette, POS ürünlerinde özel avantajlı komisyon oranlarının yanı sıra nakit akışının azaldığı dönemde POS kira bedeli muafiyeti de sağlanıyor.



Paket kapsamında ayrıca, tüm bankacılık ürünlerini tek bir hesap özetiyle takip edebilme imkanı veren "Üreten Kart" ve ücretsiz EFT/havale işlemleri de sunuluyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat Sabaz, banka olarak müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini gözettiklerini belirtti.



"Dükkan Döndüren Paket" sayesinde esnaf ve işletmeleri nakit akışlarındaki beklenmedik dalgalanmalara karşı koruduklarını aktaran Sabaz, bazı sektörlerin dönemsel nakit akışlarından olumsuz etkilenebildiğini, bu dönemlerde nakit akışını dengede tutmak için uğraşan esnaf ve işletmelerin hayatını kolaylaştırmak üzere "Dükkan Döndüren Paket"i geliştirdiklerini bildirdi.



Sabaz, paket sayesinde esnaf ve işletmelere, yatırım ve işletme giderleri için yaptıkları borçlanmaları, nakit akışlarına uygun dönemlerde ödeyebilme imkanı sunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Esnaf ve işletmelere fayda sağlayacak birçok iş birliği, proje, ürün ve hizmet ile onların yanında yer almaya devam ediyoruz. Örneğin, düğün sezonu, okul sezonu dediğimiz zaman binlerce esnaf ve işletmenin işlerinin yoğunlaşması ve nakit akışlarının hızlanmasından söz ediyoruz. Bu dönem öncesinde ise işletmelerin ticari kredi ihtiyaçları gündeme geliyor. Detaylı bir araştırmayla kantinciler, düğün organizatörleri, gelinlikçiler, bisiklet-motosiklet satıcıları ve tamircileri, kitap-kırtasiye satıcıları, inşaat malzemesi satanlar, mobilyacılar, otomotiv yan sanayi ticareti ve tamir-bakım hizmeti verenler ve beyaz eşya satıcılarının yer aldığı geniş bir sektörel harita çıkardık. Bu sektörlere özel sunduğumuz Dükkan Döndüren Paket ile esnaf ve işletmelerimiz ihtiyaç duydukları finansmanı sağlarken, diğer sunduğumuz avantajlardan da yaralanabilecek ve sezona güçlü bir giriş yapabilecek."