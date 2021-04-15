Şekerbank'tan çalışma hacmi ile bağlantılı üreten kredi fırsatı

Şekerbank'ın çalışma hacmi ile bağlantılı olarak faizini indirdiği ürünü Üreten Kredi ile esnaf, işletme ve KOBİ'ler acil nakit ihtiyaçlarını kolayca karşılıyor.

Şekerbank'ın çalışma hacmi ile bağlantılı olarak faizini indirdiği ürünü Üreten Kredi ile esnaf, işletme ve KOBİ'ler acil nakit ihtiyaçlarını kolayca karşılıyor.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, üreten Kredi'de, esnaf, işletme ve KOBİ'lerin bakiyesi günlük olarak takip edilen vadesiz mevduat hesaplarında bulundurdukları tutar arttıkça, o güne özel uygulanan faiz oranı da düşüyor.

Her gün değişebilen faiz oranı, kullanılan kredi miktarının, müşterinin belirlenen ürünlerde banka ile çalışma hacmine olan oranına bakılarak belirleniyor. Her üç aylık dönem sonunda da faizi tahsil edilen Üreten Kredi, esnaf, işletme ve KOBİ'lerin nakit ihtiyacına en ekonomik ve esnek çözüm olma özelliği taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, Şekerbank'ın üreten kesimlere yönelik hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini belirterek, "Şekerbank olarak, içinde bulunduğumuz salgın döneminde ticari faaliyetlerini sürdüren esnaf, KOBİ ve işletmelerin yanında olmaya aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte, nakit akışında dalgalanma yaşayan müşterilere, çalışma hacimlerine bağlı olarak faiz oranında alacakları indirimi belirleme fırsatı sunuyor, Üreten Kredi ile düşük faizle kredi fırsatı yaratıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu