Şekerbank'tan "Artı Hesap" ile esnaf ve işletmelere masrafsız işlem imkanı

Şekerbank'tan çek, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) ürünlerini ilk kez kullanarak "Artı Hesap" müşterisi olan esnaf ve işletmeler, birbirinden farklı masrafsız bankacılık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Şekerbank'tan çek, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) ürünlerini ilk kez kullanarak "Artı Hesap" müşterisi olan esnaf ve işletmeler, birbirinden farklı masrafsız bankacılık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Artı Hesap" müşterisi esnaf ve işletmeler, mobil ve internet bankacılığı kullanarak yapacakları EFT ve havale işlemlerinde 6 ay ücret muafiyetine hak kazanacak.

Şekerbank'tan ilk kez çek, kredi kartı ve KMH ürünlerini kullanarak "Artı Hesap" müşterisi olan esnaf ve işletmeler, ücretsiz çek karnesinden 3 ay ödemesiz dönemli kredi imkanına, POS aidatı muafiyetinden ücretsiz EFT havale işlemlerine kadar birbirinden farklı avantajlardan faydalanabilecek.

İlk 10 yaprak için ücretsiz çek karnesi fırsatından faydalanabilecek "Artı Hesap" müşterilerine, 6 ay süre ile tüm ATM'lerden azami 3 bin TL'ye kadar ücretsiz para çekme imkanının yanı sıra, başka şubelerden para çekme ve yatırma işlemlerinde de 3 ay masraf istisnası tanınacak. 6 ay süre ile POS aidat ücretinden de muaf olacak "Artı Hesap" müşterileri, kredi talebinde bulunduklarında ise 3 ay ödemesiz dönem avantajından yararlanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz