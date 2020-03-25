SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Şekerbank sağlık çalışanlarının ödemelerini Haziran'a öteleyecek - Ekonomi
Şekerbank, Ekonomi

Şekerbank sağlık çalışanlarının ödemelerini Haziran'a öteleyecek

Şekerbank Covid-19 salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının mevcut kredi ve kredi kartı ödemelerini Haziran ayına kadar öteleyeceğini açıkladı.

25.03.2020 08:53 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:53
Şekerbank sağlık çalışanlarının ödemelerini Haziran'a öteleyecek

Şekerbank Covid-19 salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının mevcut kredi ve kredi kartı ödemelerini Haziran ayına kadar öteleyeceğini açıkladı.

Şekerbank açıklamasında, KOBİ'lere, mevcut istihdamın korunması koşuluyla ek krodi olanağı sunulacağını belirtildi.

Şekerbank'ın hazırladığı finansal pakette yer alan destekler şöyle: "Sağlık sektöründe ücretli olarak çalışanların; mevcut bireysel kredi ve kredi kartı borçları talep etmeleri halinde Haziran ayına kadar ötelenecek."Zorunlu ödemelerini karşılamak üzere mevcut kredili mevduat hesap limitlerinin, talep olması halinde yüzde 20'ye kadar artırılması imkanı sağlanacak."Şekerbank müşterileri internet şubesi ve mobil şube üzerinden yapacağı EFT ve havale işlemlerini 30 Nisan tarihine kadar ücretsiz gerçekleştirebilecek."Bireysel müşterilerin kredi kartı ve kredili mevduat hesap limitlerinde, ihtiyaç duymaları halinde kullanmalarını sağlamak üzere proaktif limit artış çalışması yapılacak.

Şekerbank, 23 Mart tarihinden itibaren şubelerindeki çalışma saatlerini de 12.00 – 17.00 arasında olacak şekilde düzenledi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Erdoğan imzaladı! Esnafın kredi borcu 3 ay ertelenecek ancak bir şart var Ekonomi
Erdoğan imzaladı! Esnafın kredi borcu 3 ay ertelenecek ancak bir şart var
İşçi ve işverene müjde! Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı Ekonomi
İşçi ve işverene müjde! Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar verildi Ekonomi
Uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar verildi
İşçi ve işverene müjde! Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı Ekonomi
İşçi ve işverene müjde! Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Hükümetin asgari ücret desteğinin miktarı belli oldu Ekonomi
Hükümetin asgari ücret desteğinin miktarı belli oldu
Türkiye'nin İran'a açılan kapısı yolcu giriş çıkışına kapatıldı Ekonomi
Türkiye'nin İran'a açılan kapısı yolcu giriş çıkışına kapatıldı
Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi
Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği
Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Cahit Özkan Mustafa Destici İçişleri Bakanı Zekeriya Birkan
Magazin James Bond Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan Fahrettin Koca
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Mart Milli Polis
Şu an buradasınız: Şekerbank sağlık çalışanlarının ödemelerini Haziran'a öteleyecek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 09:01:00. #1.15#
title