Şekerbank'a Sürdürülebilir Bankacılık alanında iki uluslararası ödül

Toplumsal kalkınmayı ve üretimi desteklemeye yönelik kuruluş misyonundan hareketle sürdürülebilir bankacılıkta öncü bir rol üstlenen Şekerbank, bu alanda gerçekleştirdiği faaliyetleri ile "Global Banking and Finance Awards 2020"de Türkiye'nin "En İyi Sürdürülebilir Kalkınma Bankası" ve "En İyi...

Toplumsal kalkınmayı ve üretimi desteklemeye yönelik kuruluş misyonundan hareketle sürdürülebilir bankacılıkta öncü bir rol üstlenen Şekerbank, bu alanda gerçekleştirdiği faaliyetleri ile "Global Banking and Finance Awards 2020"de Türkiye'nin "En İyi Sürdürülebilir Kalkınma Bankası" ve "En İyi KOBİ Bankası" ödüllerinin sahibi oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, finans dünyasının en prestijli yayınlarından olan ve varlık yönetimi, bankacılık, sigorta gibi birçok dalda dünyanın en iyi firmalarının değerlendirildiği "Global Banking and Finance Awards 2020"de "Türkiye'nin En İyi Sürdürülebilir Kalkınma Bankası" ile "Türkiye'nin En İyi KOBİ Bankası" kategorilerinde iki büyük ödül birden kazandı.

Şekerbank, 67 yıldır faaliyetlerinin ortak paydası olan sürdürülebilir bankacılık konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik birçok çalışma yürütüyor. Banka, sürdürülebilir tarım, finansal kapsayıcılık ve kadın bankacılığı, yerli üretim ve istihdam, enerji verimliliği ve iklim değişikliği başlıkları altında grupladığı faaliyetleri ile çevresel açıdan sürdürülebilir ve sosyal açıdan kapsayıcı büyümenin finansmanına odaklanıyor.

"Sürdürülebilir bankacılık Şekerbank'ın DNA'sında var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Aybala Şimşek, "Bankamızın kurucuları olan Anadolu çiftçilerinden miras aldığımız doğa ve insan odaklı bankacılık anlayışımız, sürdürülebilir bankacılık alanında yaptığımız tüm faaliyetlerin özünü oluşturuyor. Şekerbank'ın DNA'sında olan topluma ve çevreye değer katma bilinci, pandemi süreciyle çok daha önemli hale gelmiş olup bu alandaki faaliyetlerimizin başarısının uluslararası tescili hepimiz için bir gurur vesilesidir." ifadelerini kullandı.

Bankanın dijitalleşme yatırımlarını da sürdürülebilir bankacılık yetkinliklerini artırmaya yönelik gerçekleştirdiğinin altını çizen Şimşek, önümüzdeki dönemde bu alandaki çalışmaları adım adım kamuoyu ile paylaşacaklarının işaretini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu