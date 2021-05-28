Şekerbank'a Effie'den altın ödül
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Şekerbank'a Effie'den altın ödül

Şekerbank'a Effie'den altın ödül
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Şekerbank, sürdürülebilir bankacılık anlayışını kamuoyuyla paylaştığı reklam kampanyasıyla Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması'nda altın ödüle layık görüldü.

Şekerbank, sürdürülebilir bankacılık anlayışını kamuoyuyla paylaştığı reklam kampanyasıyla Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması'nda altın ödüle layık görüldü.

Şekerbank'ın açıklamasına göre, Avrupa İletişim Ajansları Birliği (European Association of Communciation Agencies-EACA) üyesi 55 ülkenin reklam ajansları ve reklamveren dernekleri tarafından düzenlenen pazarlama ve reklam etkinliği yarışması Effie Türkiye 2021'nin kazananları belli oldu.

Salgın süreciyle çok daha önemli hale gelen "sürdürülebilir bankacılık" faaliyetlerini konu alan reklam filmini kamuoyu ile paylaşan Şekerbank, bu kampanyasıyla yarışmanın "Banka ve Finans Kuruluşları" kategorisinde altın ödüle değer görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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