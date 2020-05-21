Şeker yerine kuru yemişe ilgi arttı
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Şeker yerine kuru yemişe ilgi arttı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayramların olmazsa olmazı olan şekerler tezgahlarda yerini aldı.

Şeker yerine kuru yemişe ilgi arttı
21.05.2020 11:34 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:34

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayramların olmazsa olmazı olan şekerler tezgahlarda yerini aldı. Bayramda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla vatandaşlar bu sene kuru yemişe yöneldi.

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel tehdit haline gelen korona virüs salgını toplumsal yaşamı da etkisi altına aldı. Ulaşımdan eğlenceye, tüketimden eğitime kadar pek çok alanda değişime neden olan salgın, bayram alışkanlıklarını da etkiledi. Her bayram öncesinde tezgahları süsleyen şekerlere talep, bu yıl beklenenin altında kaldı. Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının gelmesiyle birlikte vatandaşlar evde geçirecekleri zamanı göz önüne alarak kuru yemişe yöneldi. Bayram alışkanlığında bu yıl yaşanan değişimle birlikte şeker satışlarında büyük bir düşüş olduğunu dile getiren esnaf bu yıl leblebi, çekirdek, fıstık gibi kuru yemiş çeşitlerinin tercih edildiğini ifade ettiler.

Bu bayramın diğer bayramlardan farklı olacağını dile getiren Fatmanur Tokgöz, "Kimseyle görüşülmeyecek eve kapanmış halde. Akraba ziyaretleriyle, çocuklarla geçen bayramlar bir başkaydı. Bu bayram çok kötü olacak. Ancak önemli olan sağlığımız. Her şeyden önce sağlığımız geliyor. Evde sıkılacağımız için kuru yemiş tüketeceğiz. Meyve tüketeceğiz. Çayımızı, kahvemizi alacağız ancak ben gezmeden, birlik ve beraberlikten yanayım. Güzel geçeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar evlerinde tüketeceği ürünü alıyor"

Sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmadan önce kuru yemiş satışlarının bir nebzede olsa hareketli olduğunu dile getiren işletmeci Ekrem Şener, kısıtlama açıklanmasının ardından satışlarda artış olduğunu ifade etti. Ramazan Bayramı'nın şeker ve çikolata demek olduğunu dile getiren Şener, "İnsanlar ne kadar virüs salgını olsa da birbirlerini ziyaret edeceklerdi ama şimdi gitmeyecek. Bu da bizi ister istemez etkiledi. Şeker satışı şu anda yok gibi bir şey. Satış var ancak istenilen düzeyde değil. Bayram olmayacak. İnsanlar sokağa çıkmayacak. Sadece evlerinde tüketeceği ürünleri alıyorlar. Çikolata alsa da çok az alıyor. Daha çok çekirdektir, fıstıktır o tür ürünleri alıyor. İnsanlar evlerinde oturacağı için kuru yemişe yöneldi" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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