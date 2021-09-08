Şeker sorgumu çiftçisinin yüzünü güldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şeker sorgumu çiftçisinin yüzünü güldürdü

Şeker sorgumu çiftçisinin yüzünü güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karabük'ün Ovacık ilçesinde 11 dekarlık alana ekimi yapılan şeker sorgumu çiftçisinin yüzünü güldürdü.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde 11 dekarlık alana ekimi yapılan şeker sorgumu çiftçisinin yüzünü güldürdü.

İlçeye bağlı Alınca köyü Muhtarı Recep Karadağ, hayvancılığın önemli girdilerinden biri olan kaba yem ihtiyacının karşılanması için alternatif ürün olarak şeker sorgumu ekimi yaptı. Hayvan yemi kalitesi olarak çok yüksek kaliteli silaj imkanı sunan ürünü 11 dekarlık alana eken Karadağ, emeğinin karşılığını aldı. Gerek kuru balya gerekse silajlık olarak kullanılan şeker sorgumu çiftçisinin yüzünü güldürdü.

Karadağ yaptığı açıklamada, şeker sorgumunun ekiminde zahmetin az, şeker ve protein oranın yüksek olduğunu söyledi.

Ekimini yaptığı üründen memnun kaldığını belirten Karadağ, "Maliyeti daha karlı bir bitki olduğu için demelerini tavsiye ederim" dedi. - KARABÜK

Şeker sorgumu çiftçisinin yüzünü güldürdü
Şeker sorgumu çiftçisinin yüzünü güldürdü
Şeker sorgumu çiftçisinin yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Tanju Özcan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Müge Anlı Düm Tek Tek Acun Ilıcalı
Spor Diego Cristiano Lionel Messi Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Şeker sorgumu çiftçisinin yüzünü güldürdü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 14:00:31. #1.16#

title