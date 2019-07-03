Şeker sandığı ilacı yiyen çocuk tedavi altına alındı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde dedesine ait ilaçları şeker zannederek yiyen çocuk hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde dedesine ait ilaçları şeker zannederek yiyen çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kekeç köyü Hamam Mahallesi'nde 2 yaşındaki İ.Y.Ü, dedesine ait ilaçları şeker zannederek yedi. Baba Murat Ü, baygın halde bulduğu çocuğunu ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine götürdü.
İ.Y.Ü, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: AA
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