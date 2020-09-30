Şeker pancarında 140 bin ton rekolte beklentisi

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 14 bin dekarlık alanda ekili şeker pancarının hasadına başlandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 14 bin dekarlık alanda ekili şeker pancarının hasadına başlandı. Bu yıl 140 bin ton rekolte bekleniyor.

İslahiye ve Nurdağı'nda 14 bin dekar alanda üretimi yapılan ve hasadına başlanan şeker pancarında, bu yıl 140 bin ton rekolte beklendiği belirtildi. Arazisine 30 yıldır şeker pancarı eken çiftçi Ramazan Oğuz, "Pancar üretimi diğer ürünlere oranla daha iyi. Avans almamızın yanında nakliye ücretinin de devlet tarafından ödenmesi bizleri mutlu etti" dedi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise 2 ilçede 14 bin dekar alanda üretimi yapılan şeker pancarında hasadın başladığını ve ürünün pazar sorunu bulunmadığını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK