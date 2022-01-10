'Şeker pancarına düzenleme olmazsa fabrikalar kapanma noktasına gelir'

KONYA (DHA) - PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, şeker pancarında fiyatların erken açıklanması gerektiğini belirterek, "Eğer şeker pancarına bir düzenleme olmazsa, fabrikalar kapanma noktasına gelir" dedi.

Torku ve Konya Şeker gibi çok sayıda iştiraki bünyesinde barındıran Anadolu Birlik Holding'in büyük hissedarı Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Erkoyuncu, Torku ve Konya Şeker markalarını barından holdingin borçlarıyla gündeme geldiğini, ancak bu borçların ödenecek düzeyde olduğunu belirtti. Borcun enerji sektöründeki yatırımlardan kaynakladığını ifade eden Erkoyuncu, "Holdingin borcunu söylemek uygun değil. Enerji ve gıda bölümünde çalışıyoruz. Sadece şunu söyleyeyim; piyasada söylenenler kadar değil ama baya yüklü miktarda. Enerji piyasasına girmekte art niyet yok. Evet, yüklü miktarda borcumuz var. Ama kamuoyunda söylendiği gibi bir batma durumumuz yok. Bu borçlar, rahat ve sağlıklı bir şekilde ödenir" dedi.