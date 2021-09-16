Şeker pancarı fiyatı 2021! 2020 şeker pancarı fiyatı ne kadar? Şeker pancarı kilosu ne kadar?

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ŞEKER PANCARI FİYATI 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeker pancarının alım fiyatını ton başına 420 lira olarak açıkladı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde vatandaşın en çok şikayet ettiği gıda fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hayat pahalılığının farkında olduklarını belirten Erdoğan, "Enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz." dedi.

2020 ŞEKER PANCARI FİYATI

Şeker pancarının tonajı ne kadar araştıran vatandaşlarımıza Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. 2020 yılında şeker pancarı üretim sözleşmesi kapsamında üretilen yüzde 16 polar şeker ihtiva eden firesi düşürülmüş net 1 ton A kotası şeker pancarı baz alım kesin fiyatı 336 TL olarak belirlendiği açıklandı.

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