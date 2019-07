Şeker pancarı çalıştayında "kota" müjdesi

Erzurum Valisi Okay Memiş, çiftçilerin bölgede tarım yapmaları için teşvik edici bütün önlemleri aldıklarını belirterek, "Günün güzel haberi olarak da şeker pancarı üretecek olan çiftçimize kota uygulanmayacağı bilgisini vermek isterim." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı tarafından Erzurum'da "Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi Şeker Pancarı Üretiminin Değerlendirilmesi Çalıştayı" düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'un Türkiye'nin önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi olduğunu söyledi.

Erzurum'da Daphan ve Pasinler gibi iki önemli ova bulunduğunu ifade eden Memiş, "Bin 700 rakımda bulunan ve yer yer de rakımları bin 800'lere çıkan bu ovalarımızda zengin yer altı su kaynakları mevcuttur. Ancak bu ovaların yüzde 80'i sulanabilir bir özelliğe sahip olmasına rağmen şu an sadece yüzde 30'unda sulama yapılmaktadır. Çalışmalarımızla bu oranı en yüksek seviyelere çıkarma gayretindeyiz." diye konuştu.

Memiş, göreve başladıkları günden itibaren çiftçilere yönelik önemli destekler verdiklerini belirterek, üreticiye yardımcı olmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Bölgede çiftçilerin tarım yapmaları için teşvik edici bütün önlemleri aldıklarını aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"Günün güzel haberi olarak da şeker pancarı üretecek olan çiftçimize kota uygulanmayacağı bilgisini vermek isterim. Erzurum'da yaşayan sorumluluk sahibi yöneticiler olarak hedeflerimiz var. Özellikle büyükbaş hayvancılıkta yeniden bir numara olmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda çiftçilerimize valilik bütçesinden 5 milyon lira gibi bir rakam ayırarak, yem bitkisi tohum desteği sağladık."

Kaynak: AA