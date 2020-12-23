Şeker küspesi için sıra bekleyen kamyon oto parkta yandı
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Şeker küspesi için sıra bekleyen kamyon oto parkta yandı

23.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:41
Şeker küspesi için sıra bekleyen kamyon oto parkta yandı

Erzincan'da şeker küspesi için sıra bekleyen kamyon oto parkta yandı.

Erzincan'da şeker küspesi için sıra bekleyen kamyon oto parkta yandı.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda küspe sırası bekleyen 50 FL 860 plakalı Şamil Aksaya ait kamyon da yangın çıktı. Alev topuna dönen kamyon fabrikada sıra bekleyen çiftçiler tarafından fark edilerek itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Can kaybı ve yaralanma yaşanmayan yangında kamyonun kupası tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olayı gören Yusuf Parmaksızoğlu, "Oto parkta bir anda alevlerin yükseldiğini gördüm. Çevresinde bulunan traktörlere ve diğer araçlara sıçramasın diye bölgeden uzaklaştırdık. Yangını kendi çabalarımızla söndürmeye çalıştık ama söndüremedik. İtfaiye ekipleri geldi söndürdü. Yangında kamyonun ısıtma sisteminden çıkmış olabileceğini düşünüyorum" dedi. - ERZİNCAN

Şeker küspesi için sıra bekleyen kamyon oto parkta yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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